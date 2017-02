Pravilno razmerje zraka in plina za eksplozivno mešanico ravno v trenutku, ko se je iz neznanega razloga pojavila iskra. To so nepredvidljive okoliščine, ki so privedle do sredine popoldanske eksplozije plina, ki je pošteno prestrašila Celjane in zaradi česar je bilo območje ob Mariborski cesti povsem zaprto vse do pol enih zjutraj. Poleg strahu in zapore cest jo je k sreči z lažjimi poškodbami odnesel le en mlajši moški, ki je padel v jašek po tem, ko je eksplozija odnesla pokrove. Gasilci so evakuirali 18 ljudi, v trenutku so odklopili vso elektriko, delavci Energetike Celje so plinovod povsem izpraznili in ga napolnili z dušikom. S tem so vsi skupaj preprečili morebitno ponovitev nevarnosti.