Če bi zakon, kakršnega so poslanci sprejeli konec lanskega leta, veljal pred štirimi leti, zunanji minister Karl Erjavec takratnega generalnega konzula v Trstu Dimitrija Rupla ne bi mogel s takšno naglico poslati v pokoj in si torej ne bi nakopal njegovih očitkov o pokvarjenem politiku in o politični diskriminaciji, država pa ne tožbe, s katero sicer nekdanji dolgoletni zunanji minister ni uspel. Novi zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju namreč javnemu uslužbencu, ki v letošnjem letu izpolni pogoje za upokojitev, omogoča, da ostane v službi še eno leto. Ali se bo za to tudi odločil, pa je povsem v delavčevih rokah.

Po zakonu o uravnoteženju javnih financ (Zujf), ki ga je sprejela druga Janševa vlada in je torej veljal v času Ruplove izpolnitve pogojev za upokojitev, je moral z željo javnega uslužbenca o nadaljevanju delovnega razmerja soglašati delodajalec, za dogovor pa sta bila zgolj dva meseca časa. Če se delodajalec ni strinjal, da je javni uslužbenec nepogrešljiv »za zagotovitev nemotenega delovnega procesa«, je dva meseca po izpolnitvi pogojev za upokojitev delavec prejel sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Ocena, da sta bila Zujf in lanski zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v tem delu krivična ter da delodajalci vseh javnih uslužbencev niso enako obravnavali, je prevladala tudi v sindikalnih vrstah. »Predstojniki se pogosto dokaj arbitrarno odločajo o tem, ali bodo nekomu omogočili podaljšanje delovnega razmerja ali ne,« je decembra lani poslance prepričeval predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek. In tiste iz koalicijskih vrst tudi prepričal. Ker pa glede bodoče ureditve niso bili enotni ne v vladi ne v sindikatih, so v prehodni določbi zakona zapisali, da je že sklenjene dogovore o podaljšanju dela, ki potečejo v letu 2017, mogoče podaljšati največ do konca tega leta, a še to le izjemoma, če ni mogoče drugače zagotoviti delovnega procesa.

Ne morejo načrtovati novega zaposlovanja Z rešitvijo, po kateri se javnim uslužbencem še eno leto po izpolnitvi pogojev ne bo treba upokojiti, na številnih ministrstvih niso zadovoljni. Kot opozarjajo, sprejeto določilo pomeni, da se še leto dni ni mogoče znebiti tistih javnih uslužbencev, ki se niso izkazali ter bi jih uspešno nadomestili mlajši in učinkovitejši kadri. Hkrati pa zakon ne omogoča, da bi tistim, ki bi jih še nujno potrebovali, po preteku enega leta podaljšali delovno razmerje. Po oceni zunanjega ministrstva je nujno, da ima organ na voljo ustrezno zakonodajo, ki daje delodajalcu možnost, da načrtuje upokojevanje, in da to ni samo v domeni uslužbencev. »Če se predpis ne bi spremenil, bi letos približno vedeli, koliko oseb se bo upokojilo, in bi lažje načrtovali nove zaposlitve,« so povedali na inšpektoratu za okolje, na agenciji za okolje pa poudarili, da bodo morali zdaj vso kadrovsko politiko predvidenega upokojevanja in novega zaposlovanja zamakniti za eno leto. Na agenciji, v kateri je povprečna starost zaposlenih višja od 50 let, opozarjajo, da bi se brez prisilnega upokojevanja »medgeneracijska luknja« še povečevala.

»Dvoličnost« sindikalistov »Za tiste, ki so se znali dogovoriti za podaljšanje delovnega razmerja, je bil Zujf nedvomno ugodnejši, saj je omogočil podaljšanje tudi za več let. Za tiste, ki se jim po Zujfu in lanskem zakonu ne bi uspelo dogovoriti, pa je ugodnejši sedanji zakon, saj delodajalec nima nobene besede,« pravi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo v prvi Janševi vladi Gorazd Perenič. Sam sicer kot mnogo boljšo ocenjuje preteklo rešitev, torej dogovor med delodajalcem in javnim uslužbencem. V zavzemanju za to, da se delovna doba ne sme podaljševati na eni strani, in v odlašanju z upokojitvijo na drugi pa prepozna Perenič dvoličnost (tudi) sindikalistov. »Zanimivo je, kako nenehno poudarjajo, da so ljudje iztrošeni in izgoreli ter da se delovna doba nikakor ne sme podaljšati, ko pa izpolnijo pogoje za upokojitev, se za to nikakor ne želijo odločiti. Kot da začne zadnje leto pred penzijo služba ljudi enormno osrečevati, vsi zdravstveni problemi izginejo...« Perenič opozarja tudi na svarila svetovnih organizacij, da je v Sloveniji sistem naravnan v korist starejših in v škodo mlajših.

Kako bo v prihodnje, se še ne ve Stališča sindikatov do prisilnega upokojevanja so močno različna, tudi znotraj samih konfederacij. Medtem ko se na primer visokošolski sindikati »zaradi vlečenja profesur v nedogled« zanj močno zavzemajo, je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj za njegovo ukinitev, saj nasprotuje »logiki prisile in onemogočanja dela«. Čeprav priznava, da je prisilno upokojevanje v številnih primerih sprostilo delovna mesta za mlade, so po njegovem zaradi takšne rešitve včasih morali oditi tudi tisti, ki bi bili lahko še koristni. Nova ureditev velja le do konca leta, kako bo v prihodnje, pa se bodo morali sindikati in vlada še dogovoriti. Po Štrukljevem mnenju se bodo o tem skupaj s še preostalimi varčevalnimi ukrepi najverjetneje začeli pogajati jeseni. Kakšno je stališče ministrstva za javno upravo, nam ni uspelo izvedeti.