Ključni reformni zakon, ki ga je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc včeraj poslala v javno razpravo, ni kaj dosti natančnejši od osnutka, ki ga je sredi januarja predstavila vladni koaliciji. V njem na primer še vedno ni razjasnjeno, kako bomo plačevali za zdravstveno nadomestilo v višini od 20 do 75 evrov. Še vedno pa velja, da bo odvisno od dohodkov in da bo nadomestilo dosedanje dopolnilno zavarovanje. V predlogu za zdaj ostajajo tudi sporne omejitve bolniške odsotnosti na največ eno leto. Zato svoja združenja v teh dneh že kličejo mladi bolniki z rakom, ki jih skrbi, da ne bodo mogli »v miru« končati zdravljenja.

Omejitev bi lahko prizadela tisoče bolnikov

Kolar-Celarčeva je sicer že namignila, da so pripravljeni predlog glede bolniških odsotnosti omiliti. Tudi včeraj je povedala, da se je pripravljena pogovarjati o izjemah. Razume namreč pomisleke v primeru nekaterih bolezni, kot je rak. Še vedno pa poudarja, da v drugih državah bolniško odsotnost omejujejo.

Omejitev, ki jo je za zdaj zastavila v zakonskem predlogu, bi lahko vplivala na tisoče bolnikov v Sloveniji. Ljudi, ki so na bolniški dlje kot eno leto, je bilo konec lanskega leta po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 5916. V tej številki je zajetih tudi 645 ljudi, ki so bili na bolniški dlje kot tri leta, in 73 ljudi, ki zaradi bolezni ostajajo doma že več kot pet let.