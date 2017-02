V minulih dneh so v javnost prišli zasenčeni deli novembrskega poročila računskega sodišča, ki dokazujejo, da je imela Banka Slovenije ključno vlogo pri prenosu slabih posojil iz NLB na DUTB, čeprav je centralna banka ves čas trdila, da je imela le podporno funkcijo. To je včeraj zatrdil predsednik Društva malih delničarjev (MDS) Rajko Stankovič. Guverner Boštjan Jazbec je decembra lani parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ zatrdil, da Banka Slovenije ni sestavila seznamov za prenos terjatev in da tudi ni določila prenosnih vrednosti, pač pa je imela le podporno funkcijo pri njihovem oblikovanju.

»Hkrati je guverner ves čas tudi trdil, da so prenosne vrednosti terjatev določili v evropski komisiji, kar ni res,« je opozoril Stankovič. Vprašal se je tudi, kako bo predstavnik evropske komisije odločal, koliko je vredna neka posamezna terjatev, ko pa še nikoli ni slišal za določeno podjetje,« se je vprašal Stankovič. Poslance, ki so Jazbeca imenovali za guvernerja, bodo mali delničarji pozvali, naj ga tudi odpokličejo. »Menimo, da imajo določeni poslanci toliko vesti, da če jih je nekdo zavajal in pripeljal do napačne odločitve, bodo znali ta gordijski vozel presekati in se odločili za postopek odpoklica,« je dejal Stankovič. Mali delničarji pozivajo tudi pristojne, naj sprožijo ustrezne postopke zoper člane nadzornega sveta NLB, ki niso ugovarjali razvrednotenju premoženja banke. mpu