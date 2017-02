Kadar se upokoji znan športnik, se vedno pojavi vprašanje, kaj bo počel po koncu svoje kariere. Ob upokojitvi 86-letnega Bernieja Ecclestona kot šefa formule 1 pa ni dileme – milijarder bo užival. Ta teden je denimo na zimskih počitnicah. V švicarskem Gstaadu ima 23 milijonov funtov vredno luksuzno kočo, v kateri se je leta 2009 poročil s svojo sedanjo ženo Fabiano Flosi. Medtem ko je te dni žena smučala na dobrodelni tekmi v Kitzbühlu, je Ecclestone kramljal z Nikijem Laudo in razpredal, kako bi morala biti formula ena bolj podobna smuku. Toda to, kaj si misli o dirkaškem športu, nikogar več ne zanima. Njegove ere je konec.

Na počitnicah se mu je pridružila tudi hči Tamara z vnukinjo Sophio in zimske dogodivščine so bile izdatno fotografirane ter objavljene na Tamarinem profilu na instagramu. O zasebnem življenju bogataša se res več izve na računih družbenih omrežij njegovih hčerk. On je glede tega zelo skrivnosten in svoje zasebnosti ne razkriva javnosti. Prepričan je, da o njem res ni veliko zanimivega, saj je le nekdanji prodajalec rabljenih avtomobilov. Ve pa se, da je koča v Gstaadu Ecclestonovo najljubše zatočišče.

Želi si kvaliteto, ne kvantitete

Odkar se je Ecclestone tako strastno podal v kavni posel, raste tudi število nasadov v okrožju. Njegova kava se imenuje Celebrity Coffee in je največkrat nagrajena kava regije. Nekajkrat so jo točili v zaodrju tekem formule 1. Fabiana Flosi je prepričana, da je to najboljša brazilska kava in da jo bodo zlahka prodali najuglednejšim svetovnim hotelom, restavracijam in delikatesam. Za nameček se Ecclestone tudi sam sedaj opredeljuje za kavopivca in ne več za tipičnega angleškega ljubitelja čaja. Ko je posest kupil, je bil nasad zapuščen. Nemudoma je najel strokovnjaka, ki sta ga obnovila in vzpostavila proizvodnjo. »Hočemo visoko kvaliteto, ne kvantitete,« je dejal ob predstavitvi kave, njegova žena pa je dodala, da je kljub temu to kava za vse ljudi, ne le za bogataše. Pravzaprav je kavni posel bolj ali manj njen projekt.

Ecclestone pa uživa na posesti. Tja je, kar je zelo nenavadno, povabil tudi bivšega voznika formule ena Martina Brundla, ki je o obisku posnel dokumentarec za Sky Sports. Po snemalno ekipo je poslal svoj helikopter, medtem ko so prihajali, pa je z ženo igral golf. Nato so jim kuharji pripravili kosilo, ki so ga zaokrožili s kavo s posesti. Žena je nato razkazala pražarno kave, Bernie pa je goste pospremil na sprehod po posesti, na kateri so razstavljeni veliki kipi živali, recimo nosorog in žirafa. Eccelstonu se zdijo zanimivi, njegovi ženi »obupne smeti«. Ecclestone je gledalcem pokazal tudi svojega živalskega ljubljenčka – sovo. Ter fotografije ljudi, ki jih ima za junake: Muhammada Alija, Franka Sinatro in Beatlese. Po končanem snemanju sta zakonca z zasebnim letalom odletela v neznano.