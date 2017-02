Svet so obšli srce parajoči prizori policijsko-vojaškega rušenja judovskega naselja Amona severozahodno od Ramale na okupiranem Zahodnem bregu in nasilnega odstranjevanja prebivalcev, ki so prepričani, da jim je še lastna izraelska oblast obrnila hrbet in odvzela pravico živeti na sveti judovski zemlji.

Izraelska oblast pa ni naredila nič drugega kot to, da je po 20 letih prepirov in prepričevanj začela rušiti nezakonite naselbine, kar ji je navsezadnje pred dvema letoma naložilo ustavno sodišče s sklepom, da so izraelski kolonisti v Amoni postavili svoje barake, ki so potem zrasle v hiše, na zasebni zemlji tam živečih Palestincev. Nepriljubljena poteza, ki znova deli Izraelce, ustvarja lažni vtis, da gre za demokratično in pravno državo. Odstranjevanje nezakonitih naselij je sila redko, čeprav naj bi jih bilo samo na leta 1967 zasedenem ozemlju Zahodnega brega vsaj 140, v njih pa živi okrog pol milijona Judov. Večja akcija rušenja ilegalnih naselbin je potekala leta 2005, pa še ta na območju Gaze, ko so po večdnevnih spopadih objokani pripadniki izraelske vojske odstranili okrog 2000 prebivalcev iz 21 naselij.

Razočaranje in olajšanje Vlada premierja Benjamina Netanjahuja z rušenjem hiš v Amoni pravzaprav samo meče pesek v oči mednarodni javnosti in tudi domačim mirovnim aktivistom, ki širitev judovskih naselij na okupiranih ozemljih ocenjujejo kot dolivanje olja na ogenj izraelsko-palestinskega konflikta in kot kratenje temeljnih človekovih pravic Palestincem. Samo dan pred odstranjevanjem nezakonito postavljenega naselja je izraelska vlada namreč sprejela sklep o gradnji novih stanovanjskih blokov s še 3000 stanovanji na Zahodnem bregu. To je že tretja takšna odločitev v zelo kratkem času. Nihče več ne verjame v naključje, da je do takšnega hitenja in »lovljenja zamujenega« prišlo ravno, ko je novi ameriški predsednik Donald Trump zakorakal proti Beli hiši. Njegovo predvolilno in povolilno stališče glede Izraela je popolnoma jasno: ZDA bodo dale Netanjahuju, premierju, ki ga je Trump po volilni zmagi poklical med prvimi, popolnoma proste roke, da ureja izraelsko-palestinsko vprašanje tako, kot ustreza Tel Avivu. Da je mislil resno, je Trump pokazal, še preden je začel vladati z odloki, saj je že sredi decembra za veleposlanika v Izraelu izbral Davida Friedmana. Ta slovi po tem, da nasprotuje politiki dveh držav in goreče zagovarja pravico Izraela, da gradi naselja, kjerkoli se mu zahoče. Izraelske mirovnike je primerjal s tistimi judi, ki so se v koncentracijskih taboriščih udinjali Nemcem in se »obrnili proti lastnemu ljudstvu«. Drugi ukrep, ki ga je napovedal in ki je pri izkušenih diplomatih povzročil nejevoljo, pri Palestincih pa dodaten bes, je ta, da bo v kratkem preselil ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, česar kljub željam Izraela ni naredil nihče, saj bi s tem posredno priznali Jeruzalem kot izraelsko prestolnico. Trumpovo »darilo« je navdušilo izraelsko oblast, saj je prišlo po hudi klofuti, ki jo je Izraelu primazal Barack Obama ob izdihljajih svoje vladavine. 23. decembra je namreč varnostni svet OZN izglasoval resolucijo, s katero obsoja nadaljevanje gradenj izraelskih naselij na okupiranih palestinskih ozemljih. ZDA so dotlej vedno z vetom ustavile sprejetje resolucij, ki bi obsojale Izrael zaradi njegovega početja, iz Bele hiše pa je prišel namig, naj se ZDA v varnostnem svetu tokrat vzdržijo.