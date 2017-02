V protiteroristični raciji so nemški policisti včeraj preiskali več kot 50 stanovanj, poslovnih prostorov in dve mošeji v Frankfurtu in okoliških mestih. Iskali so šestnajst posameznikov, ki so jih že dlje časa spremljali zaradi sumov, da so povezani s teroristično organizacijo Islamska država in da pripravljajo napad v Nemčiji.

Glavni osumljenec je 36-letni Tunizijec, ki so ga med drugim iskali zaradi suma, da je sodeloval v napadu na muzej Bardo v Tunisu leta 2015, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi. Po pojasnilih vrhovnega državnega tožilca Alexandra Badla policija ni našla dokazov, da bi kdorkoli od osumljencev načrtoval konkreten terorističen napad v Nemčiji, a Tunizijca, ki je v Nemčiji zaprosil za azil, so zadnje tri mesece spremljali 24 ur na dan.

Vzporednice z napadalcem iz Berlina Tunizijec, ki ga niso imenovali, naj bi leta 2016 sodeloval tudi pri napadih na obmejno tunizijsko mesto Ben Guerdane. Ob napadu na vojaško oporišče ob meji z Libijo je življenje izgubilo več kot 60 ljudi. Osumljenca bi morali iz Nemčije že vrniti v Tunizijo, vendar se je po pojasnilih pristojnih nemških oblasti znova zataknilo pri dokumentih. Tunizijske oblasti so zaradi napada na muzej Bardo v Nemčijo poslale zahtevo za njegovo izročitev, a brez ustreznih dokumentov, na podlagi katerih bi ga Nemci lahko izročili v skladu z zakonodajo. Čeprav so tunizijsko stran večkrat zaprosili za dokumente, slednjih niso dobili. Osumljenca, ki je že čakal na izročitev, so zaradi nerazumljivega nesodelovanja tunizijskih oblasti morali novembra lani zato izpustiti iz pripora. Iz Tunizije je bil tudi Anis Amri, ki je decembra s tovornjakom zapeljal na božični sejem v Berlinu in ubil dvanajst ljudi. V obdobju pred napadom so nemške oblasti tudi njega poskušale deportirati, a se je zataknilo pri dokumentaciji. Po napadu je zbežal in so ga ubili v Milanu.