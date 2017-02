Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec in direktor ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink sta razkrila podrobnejše načrte za novo stanovanjsko sosesko Novo Brdo. Kot je znano, bo med Cesto na Vrhovce, Potjo Rdečega križa in Cesto na Brdo, v novi soseski pa bo predvidoma 651 stanovanj. Drugače od Zelenega gaja zahodno od Poti Rdečega križa bodo stanovanja v Novem Brdu, ki bodo v vila blokih, vsa namenjena oddaji, in ne prodaji.

Soseska bo razdeljena na tri funkcionalne enote. Najsevernejši del soseske, ki bo najbližje trgovini Hofer, je zasnoval arhitekturni biro Nava arhitekti. Ta del bo gradil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. V njem bo 172 stanovanj, ki bodo vsa namenjena neprofitnem najemu.

Arhitekt Aleksander Lužnik je dejal, da bodo stanovanja zasnovana tako, da bodo stanovalci lahko spreminjali tlorise po svojih željah in potrebah. Dodal je, da bodo balkoni dovolj veliki, da bodo stanovalcem omogočali tudi dobro kakovost bivanja na prostem.

Direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Rink je povedal, da zelo težko čakajo na teh 172 stanovanj, saj so potrebe po neprofitnih najemniških stanovanjih velike. »Na zadnji razpis, ko smo razpisali oddajo 250 stanovanj, se je prijavilo 3130 prosilcev, pri čemer je treba upoštevati, da mnogi sploh ne oddajo prijave, ker vedo, da imajo majhne možnosti za pridobitev stanovanja,« je pojasnil Rink.

Arhitekturo na preostalih dveh območjih, ki sta v lasti republiškega stanovanjskega sklada, je zasnoval biro Dekleva Gregorič arhitekti. Na prvem območju bo predvidoma 298, na drugem pa 181 stanovanj. Direktor republiškega sklada Rebec pričakuje, da bi gradnjo soseske lahko začeli v drugi polovici prihodnjega leta, stanovanja pa naj bi bila končana do leta 2020.

Vseh 479 stanovanj bo republiški sklad oddajal v najem po stroškovni najemnini, ki je nekoliko nižja od tržne. Arhitekt Aljoša Dekleva je poudaril, da bo v pritličju vsakega vila bloka tudi prostor, ki bo namenjen skupni uporabi vseh stanovalcev. »Ta prostor bodo lahko stanovalci uporabljali za telovadnico v zimskem času, lahko si bodo uredili knjižnico, glasbeno sobo… ,« je Dekleva naštel nekaj možnosti in dodal, da bi te prostore lahko recimo enkrat na teden tudi oddajali organizatorjem tečajev, seminarjev, predavanj in podobno. Takšne skupne prostore je omenjeni arhitekturni biro zasnoval že v stanovanjskih blokih v Zelenem gaju in so se izkazali za uporabne.

Zmagovalne arhitekturne rešitve bo družba LUZ, ki pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za celotno območje soseske, uporabila kot strokovno podlago za pripravo podrobnega načrta. Ljubljanski župan Zoran Janković je sklep o začetku priprave prostorskega načrta izdal junija lani.

Stanovanjski sklad sicer sosesko Zeleni gaj na zahodni strani Poti Rdečega križa počasi končuje. Do zdaj je že zgradil in tudi prodal 427 stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj. Trenutno ima sklad v gradnji še 10 objektov. Po besedah direktorja sklada so tako imenovana vzorčna hiša z 52 stanovanji, vrstne hiše, dupleksi in stanovanja z atriji v sklepni fazi gradnje. Razpis za prodajo teh stanovanj bo sklad objavil konec marca ali v začetku aprila, je napovedal Remec.

Po naročilu republiškega sklada pa SGP Pomgrad vzdolž Ježkove ulice gradi še štiri večstanovanjske objekte, v katerih bosta skupaj 102 stanovanji. Ta stanovanja naj bi bila dokončana v drugi polovici letošnjega leta. Remec je zagotovil, da bo sklad ta stanovanja oddajal v najem.