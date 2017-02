KRUHarije in CUKRnije je z lično pisavo zapisano na vratih trgovinice, ki pod okriljem ljubljanskega Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC) deluje v steklenem paviljonu pred glavno stavbo šole na Ižanski cesti. V polkrožnem prostoru diši po sveže pečenem kruhu, iz vitrine k nakupu vabijo s sadjem prekrite ali s čokolado oblite tortice, na policah so vrečke s piškoti in prestami. Trgovina izobraževalnega centra je sicer odprta že od leta 2005, a včeraj je zaživela v novi preobleki.

Z novo podobo in prenovljenim prostorom so tako dijaki, ki se v centru šolajo v programih pek in slaščičar, dobili novo priložnost za pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj v izbranem poklicu. V trgovini bodo namreč prodajali izdelke, ki jih bodo bodoči slaščičarji in peki pripravili v šolski pekarni in slaščičarni.

Namesto traku pretrgali štruco kruha

Pod streho biotehniškega izobraževalnega centra se dijaki, študenti in tudi odrasli šolajo za poklice, pri katerih so poleg znanja, pridobljenega v šolskih klopeh, pomembne tudi izkušnje. »Tudi pek in slaščičar sta poklica, za katera dijaki dobijo znanje tako v učilnicah kot tudi na praktičnih delavnicah, a to ni dovolj. Dijaki ne razvijajo idej z namenom, da bodo svoje pekovske in slaščičarske izdelke občudovali sami ali v ožjem krogu sošolcev in prijateljev, temveč da jih bodo ponudili javnosti,« je direktorica BIC Ljubljana Jasna Kržin Stepišnik poudarila ob včerajšnjem odprtju prenovljene trgovine.

Na odprtju sicer niso slavnostno prerezali traku, ampak, kot se za pekovski in slaščičarski ceh spodobi, pretrgali dolgo štruco sveže spečenega kruha, ki so ga potem razdelili med občinstvo. »S prenovo trgovine smo dijakom omogočili, da predstavijo svoje delo in sami preverijo odziv kupcev. Izdelke morajo znati pripraviti, a tudi predstaviti in prodati,« je dodala Kržin-Stepišnikova.