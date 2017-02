Hvala bogu pa pri pravilno profiliranih domačih in tujih politikih, kakor tudi v vseh ogorčenih javnih medijih, nisem zasledil zasnove teh skrbi in javnih zaušnic na račun požrtvovalnih povzročiteljev »kolateralnih škod«. Povsem očitno svobodni demokratični del sveta nima druge izbire in je zgolj v dobro vsega ljudstva vedno znova prisiljen ter mora z bombardiranji na primer Afganistana, Irana, Libije, Sirije, Ukrajine, Jemna itd. na ruševinah nečloveških, izkoriščevalskih diktatur neverjetno uspešno vzpostavljati rajske demokracije in striktno ter neizprosno braniti človekove pravice kot temelje naše skupne prečudovite kapitalistične bodočnosti.

Vendar pa se tam živeči, namesto da bi temu zaupali, se umikali bombam, se poskrili v domačih kletnih ruševinah, malo postradali, potrpeli in pričakali to prelepo obljubljeno bodočnost, nasprotno ter nerazumljivo na nepotrebnem begu na lepše brez potrebe utapljajo, umirajo, zbolevajo, stradajo, zmrzujejo itd. Številni preživeli pa nam nato odžirajo bogato plačana delovna mesta, onemogočajo ter ovirajo prijetne počitnice in turistične oglede Grčije, Turčije, Italije ter nam na primer med spremljanjem televizijskih poročil kvarijo razpoloženje.

Takšno požrtvovalno večdesetletno eksplozivno sejanje in vzdrževanje sreče po širnem svetu razumljivo zahteva ogromne stroške. Zavezniki v sklopu Nata velikodušno, dobrohotno in nedobičkonosno prevzemajo ogromne stroške nezadržnega teritorialnega širjenja naše obrambe pred izkoriščevalnimi tujimi diktatorji. Zatorej je razumljivo, da Slovenci nikakor ne smemo biti malenkostni in od njih zahtevati še kritja stroškov vseh nastalih kolateralnih posledic. Kot obrobni mejni tampon EU smo zato brez ugovora na podlagi naših zajetnih povprečnih pokojnin in plač dolžni prevzeti vsaj stroške za (v EU ustrezno) stalno namestitev ter preživljanje neomejenega (torej tudi katastrofalnega) števila beguncev. Z ubogljivo namestitvijo do zob oborožene strumne čete slovenskih vojakov neposredno na rusko mejo pa smo obrambnemu zavezništvu Nato in skrajno napadalnemu povzročitelju gospodarskih sankcij Putinu pred kratkim že jasno sporočili ter nazorno dokazali tudi namen vsakega Slovenca, da bo ne glede na stroške, z orožjem in zadnjo kapljo krvi preprečil vdor vojne in krvi zelo željnih Rusov v srce svobodne, demokratične Evrope.

Upam pa bo ga. Melanija kot zavedna Slovenka v sklopu zakona o tujcih pri svojem soprogu lahko dosegla, da bo po zgledu ZDA tudi Sloveniji dovoljena gradnja obzidja na naši južni meji, in to (po zgledu Mehike) celo izključno na račun Hrvaške. Prepričan sem, da nam bodo glede na visoke pričakovane stroške teh naših stoletnih sanj v tem primeru varčni Hrvati takoj ponudili stroškovno minimizirano mejo po sredini Mure, Sotle, Bregane, Kolpe in v skrajnosti celo Mirne, da hrvaške kranjske klobase in hrvaškega terana niti ne omenjam. Za obzidje na naši (znatno v Italijo podaljšani) severni in vzhodni meji pa bodo brezplačno in velikodušno poskrbeli Avstrijci in Madžari.

Franc Maleiner, Ljubljana