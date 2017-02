Spoštovani g. Krivic, poslancu Matiću pravite: »Če so vas in dr. Brgleza pripombe zakonodajnopravne službe DZ pripravile do tega, da zdaj (eden ali oba) tudi 'kozmetičnega' lepšanja protiustavnih posegov v zakon o tujcih ne zagovarjata več, vaju vabim, da javnosti to jasno sporočita. Kajti zgodbe seveda še ni konec…«

Ne vem, ali bosta odgovorila na vaš poziv. Sta pa jasno in argumentirano obrazložila svoj glas »proti« pred glasovanjem. Zdi se mi, da seje niste spremljali, lahko si ogledate posnetek (http://4d.rtvslo.si/arhiv/redne-seje-drzavnega-zbora/174451556) od 30. minute naprej. Meni je stališče dr. Brgleza jasno.

Polona Jamnik, Bled