Joe Barry Carroll, Kent Benson, Pervis Ellison, Joe Smith, Michael Olowokandi, Art Heyman, Greg Oden, Gene Melchiorre, Kwame Brown, LaRue Martin. Nekatera od naštetih imen se vam morda zdijo znana, druga spet ne. Gre za košarkarje, ki so bili v različnih obdobjih na naboru lige NBA izbrani kot prvi, a nato na veliki sceni niso pustili sledi in so povsem pogoreli. K omenjenim bi z lahkoto dodali tudi Anthonyja Bennetta. Danes 23-letnega Kanadčana je na naboru leta 2013 kot prvega izbral Cleveland, kjer pa je ostal le eno sezono. Naslednjo se je preselil v Minnesoto, nato Toronto, zadnje pol sezone pa je nastopal za Brooklyn. Povsod so hitro ugotovili, da si z njim ne bodo mogli pretirano pomagati. Bennettu tako ni ostalo drugega, kot da se poda s trebuhom za kruhom. Odločil se je za pot v Evropo, kjer je sredi januarja okrepil enega glavnih kandidatov za osvojitev evrolige Fenerbahče.

Verjetno ni potrebno dolgo ugibati, zakaj se je Bennett odločil za takšen korak. Trener turškega moštva Željko Obradović je zaradi svojega kakovostnega dela znan po vsem svetu, Kanadčan pa je ravno v njem videl priložnost, da ga znova spravi na prave tirnice. »Vem, da gre za vrhunskega trenerja, ki je po prihodu iz lige NBA znova obudil kariere Jana Veselyja, Epkeja Udoha in Pera Antića. Veselim se, da bova skupaj premikala moje meje in da bom s tem postal boljši posameznik,« je po prihodu v Carigrad povedal Anthony Bennett. Če se po jutru dan pozna, potem sta krilni košarkar in najuspešnejši evropski trener na pravi poti. Bennett je bil namreč v zadnjem krogu turškega prvenstva s 16 točkami prvi strelec svojega moštva pri zmagi proti Usaku z 98:89. A pot do konstantnih predstav je še dolga. Prvo priložnost za potrditev nedeljske igre bo imel Kanadčan že danes, ko bo v evroligi Fenerbahče gostil CSKA.