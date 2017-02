Mondeni Sankt Moritz v Švici se ogreva za vrhunec sezone v alpskem smučanju. Najboljši tekmovalci se bodo od 6. do 19. februarja potegovali za najvišje stopničke na svetovnem prvenstvu, kjer bodo med favoriti tudi slovenski alpski smučarji. Organizatorji napovedujejo, da bo dogodek potekal v znamenju superlativov.

Organizatorji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju obljubljajo bogat program za obiskovalce, še posebno veselo pa bo v parku Kulm, kjer bodo ob večerih podeljevali kolajne in prirejali različne koncerte. Za nemoten potek prvenstva bo skrbelo kar 1400 prostovoljcev, obiskanost tekem pa bo menda zadovoljiva, saj organizatorji zagotavljajo, da prodaja vstopnic poteka po načrtih. Zimski turizem v času svetovnega prvenstva ne bo zamrl, saj bodo proge Corviglia odprte za rekreativne smučarje, prav tako bo obratovala mreža prog za smučarske tekače. Sankt Moritz je poznan tudi po številnih zimskih pohodniških poteh, obiskovalci se bodo lahko med drugim preizkusili tudi v kerlingu in drsanju v ledeni areni.

Sankt Moritz bo petič v zgodovini gostil svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, kar je največkrat med vsemi dosedanjimi prizorišči, leta 1928 in 1948 pa je to najdražje zimsko letovišče na svetu priredilo tudi zimske olimpijske igre. Mesto z dobrimi 5000 prebivalci živi od turizma in zgolj v nadstandardnih hotelih s 13.000 posteljami zaposluje okoli 3000 sezonskih delavcev. Sankt Moritz je v svetovnem merilu prepoznan kot eden najbolj zaželenih krajev za obisk, saj se vse od zgodnjih 80. let prejšnjega stoletja ponaša s statusom odličnosti. Za Sankt Moritz sicer pravijo, da je zibelka zimskega turizma, začetek prepoznavnosti mesta pa sega globoko v preteklost, ko so odkrili zdravilne mineralne vrelce. Mesto sicer leži na nadmorski višini 1856 metrov in ima v povprečju okoli tristo sončnih dni na leto, kar privablja množice turistov z vsega sveta. Tam se zadržujejo predvsem ljudje iz najvišjega sloja družbe.

Slovenija s petnajstimi predstavniki

Slovenska reprezentanca bo v Sankt Moritz pripeljala petnajsterico tekmovalcev, ki se bodo potegovali za najvišja mesta. Glede na uspehe v svetovnem pokalu v tej zimi bo Slovenija v ožjem krogu kandidatov za osvojitev kolajn, največji adut pa bo Ilka Štuhec. Mariborčanka je v letošnji sezoni zbrala že pet zmag v treh disciplinah, njena zadnja nastopa v Cortini d'Ampezzo pa sta še dvignila pričakovanja, saj je slavila v superveleslalomu, v smuku pa je bila tretja. »S sproščenimi vožnjami in napadom lahko tudi na svetovnem prvenstvu pokažem, česa sem zmožna,« je optimistična Ilka Štuhec, poleg nje pa bodo v igri za odličja vsaj še Boštjan Kline (smuk in superveleslalom) ter veleslalomista Žan Kranjec in Ana Drev. »Imamo močno in številno reprezentanco, ki bo nastopala v vseh disciplinah. Fantje in dekleta so v dobri pripravljenosti, zato računam, da bodo mešali štrene najboljšim. Pred tremi leti smo si zastavili cilje in napovedali odkrit napad na kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu prihodnje leto, a so nas dobri rezultati že v tej sezoni malo prehiteli. Želim si, da bi tekmovalci v Sankt Moritzu pokazali vse svoje znanje, upam pa, da bodo v domovino prinesli kakšno žlahtno kovino,« je povedal vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije Miha Verdnik.

Peter Pen, trener za hitre discipline v moški reprezentanci, je slovenske cilje pred začetkom svetovnega prvenstva razdelil na štiri sklope. Prvič si je zaželel, da bi mlajši tekmovalci pridobili dragocene izkušnje na prvenstvu, drugič, da bi se uvrščali med elitno petnajsterico, tretjič, da bi posegli na položaje do šestega mesta, in četrtič, da bi osvojili kolajno. »Prav posebej se na prvenstvo nismo pripravljali, saj smo se osredotočili predvsem na regeneracijo tekmovalcev, ki bo v Sankt Moritzu zelo pomembna. V Švici bomo skušali izkoristiti vsako ponujeno priložnost, saj sem prepričan, da smo na pravi poti,« je dejal Peter Pen in poudaril, da največji asi v svetovnem pokalu slovensko reprezentanco še vedno enačijo z majhnim narodom. Največja zvezdnika tega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju bosta kakopak Avstrijec Marcel Hirscher in domačinka Lara Gut. Hirscher je vodilni smučar v svetovnem pokalu, Gutova pa bo kot vsestranska smučarka napadala v vseh disciplinah. V ožji krog favoritov za odličja spadajo tudi Peter Fill, Tessa Worley, Mikaela Shiffrin, Kjetil Jansrud, Alexis Pinturault, Veronika Velez Zuzulova, Henrik Kristoffersen in številni drugi mojstri belih strmin.