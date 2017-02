V Wijk aan Zeeju se je končal prvi šahovski superturnir nove sezone. Mestece na obali Severnega morja na Nizozemskem gosti turnir z drugo najdaljšo tradicijo v svetu šaha. Od leta 1938 so turnir pripravili vsako leto, z izjemo leta 1945, in letos je bila že 79. izvedba.

Magnus Carlsen ima skupaj z Vishyjem Anandom po pet zmag v Wijku in tokrat je želel šesto. Med štirinajstimi udeleženci je bilo precej mladih igralcev, ki pa imajo vsaj toliko znanja in ambicij kot bolj znani udeleženci. Med favorite so poleg Carlsena spadali še Wesley So, šahist leta 2016, Sergej Karjakin, izzivalec iz New Yorka, in Levon Aronian, štirikratni zmagovalec Wijka in pri 34 letih pravi 'starosta' turnirja. Prvi prelomni trenutek je bil v tretjem krogu: 20-letni Madžar Richard Rapport, znan kot najbolj izviren med vrhunskimi šahisti, je popolnoma nadigral Soja. A namesto preproste eksekucije je mladenič premagal kar samega sebe. S tem je dal naturaliziranemu Američanu krila in So ni več izpustil prvega mesta. Carlsen ni in ni razvil prave igre, ko pa je preveč tvegal in izgubil z Rapportom (edina zmaga Madžara!), je bilo jasno, da ga lahko reši le čudež. Ko je čudežno dobil predzadnjo partijo, se je zdelo, da je vse mogoče. So je imel le pol točke prednosti pred Carlsenom, Aronianom in Weiem, 17-letnim kitajskim upom, ki je s svojim šahom navdušil občinstvo. Zadnji krog je prinesel hitro zmago Soja, ki si jo bomo ogledali, Carlsen je bil boljši proti Karjakinu, a spet ni bilo dovolj, Aronian in Wei pa sta celo izgubila.