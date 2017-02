Letošnji januar so zaznamovali sneg, led, poledica, pomrznjeni pločniki in bolečine ter nejevolja, ki so jih povzročili zdrsi na spolzki podlagi. Tako mrzlega začetka leta že dolgo ni bilo. Podatki kažejo, da že 32 let v Sloveniji prvi mesec v letu ni bil tako mrzel, kot je bil letos. Povprečna temperatura je bila na primer v Ljubljani minus 3,2 stopinje Celzija, nazadnje je bila januarska temperatura nižja leta 1985 (minus 4,5 stopinje Celzija), leta 1987 pa je bila malenkost višja (minus 2,9 stopinje). Letošnje januarske temperature so bile precej pod povprečjem zadnjih let in desetletij, kajti povprečna januarska temperatura med letoma 1981 in 2010 je znašala 0,5 stopinje Celzija.

Vreme je bilo stabilno Še nekoliko bolj mrzlo je bilo v Ratečah, na skrajnem severozahodu države, kjer tradicionalno beležijo ene najnižjih temperatur. V povprečju so namerili minus 7,1 stopinje Celzija, kar je 0,4 stopinje več kot leta 1987 in 1,1 več kot leta 1985. Letošnji januar je bil zelo mrzel tudi na Kredarici, kjer so v povprečju namerili minus 10,4 stopinje Celzija, medtem ko je bilo pred 30 leti nekoliko topleje (minus 10,2), pred 32 leti pa hladneje (minus 12,8). Hladen začetek leta, kot pravi meteorolog Andrej Velkavrh, ne zbuja razlogov za skrb. »Ni potrebe za zaskrbljenost. Če bi analizirali pretekle januarje, bi videli, da temperatura precej skače. Mrzel januar je znak, da je bilo vreme stabilno,« pravi Andrej Velkavrh, medtem ko Branko Gregorčič iz agencije za okolje (Arso) dodaja: »Razlog za letošnji mraz je v dveh prodorih arktične oziroma polarne zračne mase proti južni Evropi. Istočasno so na severu Evrope, na primer v Skandinaviji, imeli za ta čas nenavadno visoke temperature.«