Mladi iz Športnega društva za zdravo gibanje, ki so igrišče na Kokrici in okolico večinoma urejali sami, postavili brunarico, organizirali nogomet, si že več let želijo tudi priključkov za vodo in elektriko. Na pobudo mestne svetnice Barbare Gunčar je občina začela postopek, ki bi tako želene osnovne priključke tudi omogočil.

Svet krajevne skupnosti Kokrica, ki ga vodi Milan Klemenčič, pa je občino obvestil, da takim aktivnostim nasprotuje. Ker je krajevna skupnost lastnica zemljišč, so na občini ustavili projekt. Krajevna skupnost svoje nasprotovanje utemeljuje z oceno, da gre pri projektu zgolj za krinko z namenom, »da bi se izpolnile volilne obljube Barbare Gunčar«. Obenem so prepričani, da uresničitev teh prizadevanj ni v skladu s sprejetim načrtom o športnem parku Bobovek in zato zdaj ni mogoče legalizirati objekta, pa tudi voda in elektrika naj bi bili namenjeni le piknikom in drugim prireditvam.«

Svetnica Gunčarjeva (doma z Mlake v neposredni bližini) pa je začudena in prizadeta: »Težko je razumeti, da vodstvo krajevne skupnosti deluje proti svojim ljudem, saj si športniki za nujno infrastrukturo prizadevajo dolga leta. Do zdaj so vse naredili sami, zdaj bi skladno z novim odlokom za to področje radi dobili vsaj osnovne pogoje za dejavnost. Denarja za večjo naložbo v proračunu ni, zato sem si prizadevala vsaj za osnovno pomoč vsem, ki športni park v tej obliki uporabljajo.«