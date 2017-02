Dve pomembni odločitvi je včeraj sprejela sodnica Dejana Fekonja v zvezi z Dragom in Alino Leskovšek, Milanom Živićem, Markom Kernom in Francetom Ribnikarjem, domnevno vpletenimi v trgovino z ljudmi. Prvič: trditev odvetnikov, da policija svojega dela ni opravila zakonito, je zavrnila, tako da v sodnem spisu še naprej ostajajo vsi zbrani dokazi. In drugič: čeprav je Ribnikar s tožilko Darjo Šlibar že podpisal sporazum o priznanju krivde, ga Fekonjeva ni sprejela. »Imam občutek, da ste priznali le zato, ker vam je bila ponujena pogojna kazen. Ampak sporazuma nisem zavrnila zaradi tega. Treba bo pač razčistiti, ali ste res krivi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ali pa morda kaznivega dejanja zlorabe prostitucije – ali pa ničesar,« je razložila sodnica.

Zbirale so igračke

Zakonca Leskovšek, Živić in Kern so obtoženi sodelovanja v hudodelski združbi, ki naj bi novačila dekleta iz Ukrajine in Moldavije, da bi v naši državi delala kot barske plesalke za 6000 evrov na mesec. Šlo je za prazne obljube, saj so se nato ukvarjala s prodajo spolnih uslug za bistveno nižje plačilo. Leskovškova naj bi imela v baru Veronika v Dragočajni in klubu Red&Black na Mlaki pri Kranju od novembra 2013 do aprila lani nastanjenih najmanj 34 deklet, ki so se ukvarjala s prostitucijo. Sistem naj bi bil tak: dekle je o načrtovanem spolnem odnosu najprej obvestilo vodjo lokala – v Veroniki je bila to Leskovškova in v njeni odsotnosti Kern, v Red&Black pa Živić. Stranka je nato vodji obvezno plačala eno od dragih pijač (20 evrov za tako imenovani lady drink ali 30 ali več za šampanjec), pred odhodom v sobo pa je vodja prostitutki dal igračko. Za spolni odnos je stranka dekletu izročila od 100 do 150 evrov, ki so šli nato v roke vodje. Zjutraj je vodja preštel dekletove igračke in na podlagi tega je dobila plačilo: 50 do 75 evrov za spolni odnos ter pet do šest evrov za prodano drago pijačo.

Dekleta, ki niso dosegla načrtovanega števila prodanih pijač in plesov, so morala del plače vrniti. Plačati so morala tudi odškodnino za dopust, za nastanitev v sobi (70 evrov mesečno) pa tudi namišljene stroške za pridobitev delovnega in bivalnega dovoljenja (najmanj 1000 evrov). V obtožbi piše, da so bile ženske v izrazito izkoriščanem položaju. Ob vseh odbitkih jim je ostalo le malo ali pa so bile celo zadolžene. Niso si mogle izbirati ne kraja ne časa za spolne odnose, prav tako ne cene ali tega, s kom ter na kakšen način bodo intimne. Na voljo so morale biti šest, včasih tudi deset ur na noč, tudi 24 ur na dan, najmanj šest dni v tednu. In to kljub temu, da so imele sklenjeno delovno razmerje za 20 ur tedensko, nekatere celo samo za 12 ur.