Možje postave so stopili na prste 29-letnemu Izolanu, odvisniku od prepovedanih drog, ki ima očitno na grbi celo vrsto kaznivih dejanj. Za zdaj so ga povezali s šestimi, a preiskava še ni končana. Kot kaže, se je lopovščin loteval vse pogosteje in sčasoma postajal vse predrznejši in nasilnejši. Medtem ko preiskujejo, kaj vse je še storil, čaka v priporu.

Petindvajsetega januarja okoli 7. ure zjutraj je, kot vse kaže, vlomil v hišo v Jagodju. Najprej je pregledal eno stanovanje, a ni nič ukradel. Čez balkon in po žlebu se je nato spustil v drugo stanovanje, ki ga je dodobra premetal. Pri tem ga je zalotil lastnik, ki je bil ob vlomilčevem prihodu v spalnici. Neljubi obiskovalec je proti stanovalcu zamahnil s steklenico, a ga je slednji prehitel in ga udaril s svetilko. Začela sta se prerivati in nepridiprav je s palico večkrat udaril domačina ter ga lažje poškodoval. Ukradel je še denarnico, nato pa pobegnil.

Toda ni miroval. Že naslednji dan okoli 9. ure je obiskal stanovanjsko hišo v Morovi ulici v Izoli. Skozi odklenjena vhodna vrata je vstopil v stanovanje in tudi tu ga je med brskanjem presenetila stanovalka. Kričala je, naj odide, še preden jo je ubogal, pa je zagrabil nahrbtnik z dokumenti, manjšo torbico in približno 400 evrov.

Preiskava še ni končana

Na podlagi podatkov, ki so jih dobili od prič, in materialnih dokazov so policisti ugotovili, za koga gre. Devetindvajsetletniku so odvzeli prostost, opravili pa tudi hišno preiskavo, med katero so našli nekaj ukradenih predmetov. Te so medtem že vrnili oškodovancem. Ugotovili so, da je Izolan v domačem mestu zagrešil še vsaj štiri tatvine. Že v začetku decembra naj bi vlomil v hišo v Šaredu, preiskal eno od stanovanj in ukradel več kosov nakita. Lastnico je oškodoval za okoli 600 evrov. Prvega ali drugega januarja je preiskal župnišče, a ni našel nič vrednejšega, potem je poskušal vlomiti še skozi železna vrata, pa mu ni uspelo. V začetku januarja naj bi vlomil tudi v stanovanjsko hišo na Dantejevi in jo popihal z nakitom in gotovino. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov. V stanovanje na isti ulici naj bi vlomil tudi 24. januarja. Lastnik pogreša sto evrov vreden prstan, ki je izginil iz kuhinjskega predala.

Izolskim policistom so pri preiskavi pomagali tudi koprski kolegi, ki so zaprosili italijanske varnostne organe za informacije o odkupih zlata v zlatarnah in zastavljalnicah. Res se je izkazalo, da je osumljeni ukradeno zlatnino decembra prodal v treh zlatarnah v Italiji. Policisti so po fotografijah ugotovili, da gre za nakit, ki ga pogreša oškodovanka iz Izole. Z zbiranjem informacij in dokazov nadaljujejo, saj možakarja sumijo še šestih različnih premoženjskih kaznivih dejanj.