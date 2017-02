Da se razmere lahko hitro spremenijo, kažejo zadnji podatki o cenah življenjskih potrebščin. Potem ko je evropskemu gospodarstvu še lani grozila deflacija, zadnji podatki kažejo drugačno sliko. Cene življenjskih potrebščin so bile januarja za 1,8 odstotka višje kot januarja 2016, potem ko je bila decembra inflacija na letni ravni še 1,1 odstotna. Gre za najvišjo stopnjo inflacije v območju evra v skoraj štirih letih. Vzpodbuden je tudi podatek o gospodarski rasti in upadanju stopnje brezposelnosti v evrskem območju. Zadnji podatki Eurostata kažejo, da je BDP na letni ravni zrasel za 1,8 odstotka, medtem ko je bila stopnja brezposelnosti z 9,6 odstotka najnižja po maju 2009.

Po začetni evforiji vlagatelji vse bolj pogledujejo k načrtom Trumpove administracije glede obljubljenih vzpodbud. Moti jih predvsem pomanjkanje informacij o napovedanih ukrepih, kot so deregulacija bančnega sistema, davčna reforma in povečanje proračunskih sredstev za investicije v infrastrukturo in obrambo. Povečana negotovost je razvidna iz indeksa VIX, ki kaže pričakovano kratkoročno volatilnost ameriškega indeksa S&P 500. V zadnjem tednu je omenjeni indeks ob povečanem prometu zrasel za skoraj 10 odstotkov, kar kaže, da trg lahko pričakuje večje premike na delniškem trgu. Omenjeni indikator napeljuje k previdnosti, saj je osrednji ameriški delniški indeks od Trumpove izvolitve pridobil nekaj več kot šest odstotnih točk.

Vlagatelji se bodo v pričakovanju prvih odločitev Trumpove administracije še naprej osredotočali na objave četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij. Do zdaj jih je razkrila približno polovica podjetij iz ameriškega indeksa S&P500. Med sektorji, ki prednjačijo pri rasti dobička, so finančni sektor, farmacija in javne storitve. Na splošno je pri vseh družbah znotraj indeksa S&P 500 razbrati rast prihodkov (3,57 odstotka) in rast dobička (3,99 odstotka).

Tehtanje med negotovostjo, ki jo prinašajo obetajoče se spremembe v ameriški politiki, vzpodbudnimi gospodarskimi kazalniki na evrskem območju in objavami rezultatov poslovanja v lanskem letu bodo kot kaže osrednja tema na delniških trgih tudi v naslednjih dneh.