Nismo si še odpočili od pogleda na velikega robotskega tigra, na katerem je v areno stadiona pred dvema letoma prijahala pevka Katy Perry, in tudi ne od politično obarvanega nastopa Beyonce lani, že smo pri Lady Gaga. Na priložnost, da bo nastopila v premoru končnice ameriškega nogometa, bolj znane kot Super Bowl, je pevka čakala vse od otroštva, gledalcem pa obljublja šov, ki bo ostal v spominu še dolgo po tekmi. »To načrtujem že od svojega četrtega leta in natančno vem, kaj bom naredila,« je izjavila Lady Gaga, ki je na Super Bowlu doslej zapela le himno. To bo letos pel country zvezdnik Luke Bryan.

Po nekaterih napovedih bo Lady Gaga del nedeljskega nastopa izvedla kar s strehe stadiona NRG v Houstonu v Teksasu, kjer se bosta pomerili letošnji finalni ekipi Patriots in Falcons. Mogoče pa je, da si bo vzela tudi čas za kritiko Donalda Trumpa. Oder bo popolnoma njen in si ga ne bo delila z nobeno drugo glasbeno zvezdo, kot se je to dogajalo z nekaterimi nastopajočimi v preteklosti, prebrodila je tudi peticijo, v kateri je več kot 50.000 ljudi zahtevalo, da namesto nje na Super Bowlu nastopi hiphop skupina Migos. Člani Migosa so bili pripravljeni, organizatorji ne. Lady Gaga tako ostaja.