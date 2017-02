Pop TV se je te dni pohvalil z najbolj gledano oddajo leta 2017. To je postala oddaja Hipnoza: dobra zabava. V ciljni skupini od 18 do 54 let si jo je ogledala več kot polovica (52 odstotkov) gledalcev televizije v tistem času, in sicer v živo ali s časovnim premikom za isti dan, njena gledanost pa je bila 22,2-odstotna. Res je, da se je leto komaj začelo, a glede na to, da se je januarja začela tudi nova sezona Usodnega vina, z gledanostjo katerega se Pop TV ne hvali več, te številke morda vendarle govorijo nekaj tudi o sami oddaji, ne le o stanju na televiziji. Usodno vino, ki je za Pop TV predstavljalo podoben hit kot Ena žlahtna štorija za Planet TV, je imelo namreč približno trikrat nižjo gledanost od Hipnoze. Gledanost je bila v prvi sezoni okoli 7-odstotna, delež gledalcev pa je znašal dobrih 20 odstotkov.

O čem priča gledanost Hipnoze? Morda o tem, da so gledalci na smrt lačni novih oddaj, saj se na televizijo vračajo samo stare (spomladi tudi MasterChef), morda pa tudi o tem, da je oddaja takšne gledanosti vredna, a le če gledalci ne bodo nehali verjeti, da je to, kar se dogaja na odru, resnično in ne zaigrano.

Dvomi tudi v Veliki Britaniji

Bistvo oddaje, ki jo vodi nad dogajanjem iskreno navdušen Boštjan Romih, je, da pet običajnih ljudi za nizko denarno nagrado opravlja preproste naloge, te pa otežuje dejstvo, da jih morajo opraviti pod hipnozo, v kateri je vsak od tekmovalcev dobil svoja navodila, ki lahko zapletejo še tako enostavno stvar. Prva od nalog, ki so jih morali opraviti v prvi oddaji, je bila sestavljanje in okraševanje biskvitov, pri čemer je eden od tekmovalcev mislil, da so biskviti vroči, drugi, da se nekdo boji češenj, tretji je vse kritiziral, četrti jezno ponavljal besede Romiha, peti pa je vsakič, ko je kdo rekel »Končano, šef«, v torto pomočil svoj obraz.

Božidar Grilc, hipnotizer, ki se na svoji spletni strani predstavlja kot mojster hipnoze in svoje storitve ponuja v obliki zabavne hipnoze, ki se lahko izvaja v klubih, gledališčih, dvoranah, na šolah, univerzah, festivalih in sejmih, na isti spletni strani omenja tudi to, da je »le 15 do 20 odstotkov udeležencev tako sugestibilnih, da so primerni za nastop na odru«, če hipnoza deluje, pa so učinki za gledalca izjemno komični.

Vprašanje, ali gre v oddaji za pravo stvar, se je pojavljalo tudi v Veliki Britaniji, kjer je Hipnoza pod izvirnim naslovom You're Back in the Room tudi nastala. Predvajala jo je televizija ITV, vodil jo je Phillip Schofield, za hipnozo pa je skrbel Keith Barry. Odzivi na šov so bili različni, gledanost pa sprva dobra, a je padec zanimanja gledalcev na koncu vseeno povzročil, da so ga nehali snemati že po dveh sezonah. Britanski kritiki so za oddajo, ki so jo odkupili tudi v nekaterih drugih državah po svetu, zapisali, da gre za šov, ki ga bodo gledalci ljubili ali sovražili. Oglasili so se tudi nekateri hipnotizerji, ki so trdili, da je s hipnozo ljudi nemogoče pripraviti do tega, da bi storili nekaj proti svoji volji, in da tekmovalci zgolj igrajo. Kako je s tem pri nas, lahko presodite sami, na Pop TV ob nedeljah ob 20. uri.