V rumenih medijih je ta teden najbolj odmeval dosežek Ane Roš, ki je tudi uradno postala najboljša kuharica na svetu. Prvo damo svetovne kulinarike, kot ji rečejo v reviji Lea, je kuhati naučila njena tašča, v reviji Suzy pa so razkrili, da je kuhati začela šele, ko je bila polnoletna: »Prej še jajca ni znala speči, je pa v otroštvu na morju kot jabolka jedla paradižnike in srkala surove ostrige, ki jih je tolkla mama Katja, sicer novinarka.« O uporabnosti tašč in tastov je spregovorila tudi Natalija Verboten, ki te dni preboleva razne viroze. »Tašča pazi otroke, tast kuha kosilo, mož gleda Gospodarja prstanov.«

Usodni kozarci z zelenim pecljem in gumbek za strast Ker se ta teden ni javil nihče, ki bi se v osemdesetih letih zabaval z Melanijo Knavs, so v rumenih medijih prevladovale novice o znanih na snegu. In v spalnici. Reviji Zvezde sta Werner in njegova izbranka Andreja zaupala nekaj podrobnosti o svojih začetkih pa tudi o tem, kako po vseh teh letih še vedno vzdržujeta strast. Da sta si usojena, sta ugotovila, ko sta nekoč oba kupila enake kozarce z zelenim pecljem, nato pa sta spomladi še oba kupila prve jagode in enako znamko čokolade. Kralj ljudskih src, kot ga imenujejo v reviji, je še dodal, da je ljubezen zanj motor, ki poganja dušo, seks pa v mladosti domača naloga. In na »stara« leta? »V zrelih letih je seks gumbek, s katerim se vedno znova prižiga ogenj, strast in te pomlajuje. Ste morda opazili, da se sploh ne staram?!«

Novinarju se odpirajo kot cvetovi na soncu V reviji Suzy so na štirih straneh predstavili kariero športnega novinarja Vita Divca, ki je po 40 letih poročanja z olimpijskih iger in drugih športnih prireditev napisal še biografijo o Tini Maze. Da se mu je najboljša slovenska smučarka dovolj odprla, da je o njej lahko napisal knjigo, naj ne bi bilo presenetljivo, saj se novinarju, kot so zapisali v reviji, ženske odpirajo kot cvetovi na soncu. »Najbrž zato, ker jih ne nadlegujem, sem z njimi odprt, sproščen. Dekleta so me naučila, da jih moraš najprej poslušati, se z njimi pogovarjati, jih spoznati. Potem ti zaupajo in se odprejo,« pravi novinar, ki meni, da je na svetu toliko čudovitih žensk, da bi bilo nepošteno do njih, če bi se navezal le na eno. Pa še to: »Ni ga športnika na svetu, pa sem jih veliko spoznal, ki bi bil lahko tako 'nažgan' kot jaz.«