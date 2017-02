Po prvih podatkih je bil pešec lažje poškodovan, vse pa kaže, da je bil sam kriv za nesrečo. A preiskave še niso končali. Bojan Kos s kranjske policijske uprave je sicer poročal o velikih nevšečnostih, ki jih je včeraj na cestah povzročila kombinacija dežja in nizkih temperatur. Poledenelih odsekov je bilo veliko, na Jezerskem sta zaradi tega s ceste zdrsnila dva avtomobila, še eden pa na priključku na gorenjsko avtocesto na Hrušici. Tudi danes so bile nekatere ceste poledenele. V takih okoliščinah policija poziva voznike k počasnejši in previdnejši vožnji. Pomembna je tudi varnostna razdalja, saj je pot ustavljanja zelo odvisna od vozne podlage. Pri »samo« 50 kilometrih na uro je na suhi cesti ustavljanje dolgo skoraj 30 metrov, na mokri približno deset metrov več, na poledeneli podlagi pa že več kot 110 metrov. Opozarjajo tudi pešce: zdrs ali padec na poledenelem dvorišču, parkirišču ali pločniku lahko pešca »odnese« tudi na cesto. Vožnjo s kolesi, mopedi in drugimi podobnimi prevoznimi sredstvi pa v teh razmerah odsvetujejo.