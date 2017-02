Na Kitajskem trenutno poteka Kitajsko novo leto, ali tako imenovani pomladni festival, v sklopu katerega bodo Kitajci v 40 dneh opravili približno 3 milijarde potovanj. Najpomembnejši kitajski praznik, zaradi katerega stotine milijonov delavcev migrantov in študentov zapusti metropole na vzhodni obali in odpotuje v svoja rodna mesta, vsako leto transportno infrastrukturo potisne do meja zmogljivosti in za par tednov ohromi celotno kitajsko gospodarstvo.

Letos naj bi bilo opravljenih 2,5 milijarde potovanj z avtomobili, 356 milijonov z vlaki, 58 milijonov z letali, in 43,5 milijonov z čolni, ki bodo v povprečju dolga 440 kilometrov. 6 milijonov Kitajcev pa bo odpotovalo v tujino, kar je še en letošnji rekord. Vse to predstavlja ogromne logistične in varnostne probleme oblastem, ki pa so se v zadnjih letih uspešno spopadle s številnimi težavami. Varnost na železniških postajah in letališčih je močno poostrena, oblasti so zatrle preprodajalce kart, vsako leto pa je boljša tudi infrastruktura. Kitajska ima tako že 20,000 kilometrov hitre železnice, kar je več kot vse ostale države sveta skupaj, do leta 2025 pa naj bi ta številka narasla že na 38,000 kilometrov.

Čas novega leta pa spomni tudi na tisto temnejšo stran eksplozivnega gospodarskega razvoja v zadnjih desetletjih. Milijoni delavcev migrantov, ki so se iz revnih ruralnih predelov za službami podali v megalomanske metropole, si lahko le enkrat na leto privoščijo vrniti domov in obiskati svoje družine. 60 milijonov ali kar ena petina kitajskih otrok tako živi brez staršev, razvojne in socialne posledice tega pa bodo znane šele v prihodnjih desetletjih.