Eden najbolj problematičnih elementov je straniščna školjka, saj se pod robom školjke nabira ogromno očesu skritih in težko dosegljivih mikrobov. Geberit kot vodilni proizvajalec sanitarne tehnike rešuje problem higiene z genialno rešitvijo, ki popolnoma odpravlja vse notranje robove – revolucionarno straniščno školjko KOLO Rimfree.

Inovativna tehnologija Straniščne školjke KOLO z inovativno tehnologijo Rimfree so patentirana rešitev za enostavno vzdrževanje higiene in boljšo kakovost življenja. Inovacija Rimfree predstavlja revolucijo v kopalniški keramiki, saj popolnoma odpravlja vse notranje robove, torej elemente, na katerih se lahko kopičijo mikrobi in ki lahko ovirajo čiščenje straniščne školjke. Čiščenje kopalnice je občutno enostavnejše, saj bistveno skrajša čas čiščenja, hkrati pa ohranja visoko raven higiene. Rimfree je tudi okolju in denarnici prijazna rešitev, saj je poraba čistilnih sredstev manjša kot pri čiščenju običajne školjke, za splakovanje pa porabi manj vode. Posebno oblikovan razdelilnik vode poskrbi, da splakovanje poteka pod višjim pritiskom kot pri običajni školjki in je zato zelo učinkovito. Pri tem pa ste lahko brez skrbi, saj voda zaradi premišljene oblike kljub temu ne škropi izven školjke.

Predal za vnos čistilnih tablet Geberit poskrbi za brezhibno higieno tudi z drugimi pametnimi rešitvami, kot so aktivirne tipke za splakovanje, ki imajo v notranjosti poseben predal za vstavljanje čistilne tablete. To funkcijo zagotavljanja dolgoročne higiene omogočajo aktivirne tipke Sigma za podometne splakovalnike, v katere lahko predal za vnos čistilne tablete vgradite kadar koli, tudi po vgradnji tipke. Postopek vstavljanja tablete je čisto enostaven: nagnite aktivirno tipko Geberit, vstavite čistilno tabletko v predal in jo zaprite. Predal zadrži čistilno tableto v položaju pod gladino vode, kjer se počasi raztaplja in zagotavlja higieno straniščne školjke in svež vonj ob vsakem splakovanju. Tako preprosto si zagotovite več tednov trajajočo čistočo in svežino brez nepotrebnega drgnjenja in čistil.