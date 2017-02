Odkar vemo, da zaznavanje okolice lahko spremeni naše razpoloženje, je vredno razmisliti, kako svetloba, barve in telesno udobje prispevajo k seksualnim željam. Ustvarjanje zdravega in intimnega okolja v domu navsezadnje ne pomeni samo zatemniti luči in zavrteti katere od klišejskih ljubezenskih pesmi. Če iščete način, kako izboljšati slog vaše spalnice kot tudi svoj libido, vam bo naslednjih pet nasvetov omogočilo, da naredite oboje skupaj.

Privlačne barve Naše zaznavanje barv je v veliki meri odvisno od izkušenj in spominov, ki jih povezujemo z njimi. Določena barva pri večini ljudi sproži podoben čustveni odziv. Zaprite oči in si zamislite rdečo – jo povezujete z močjo, jezo, strastjo in poželjivostjo? Če jo, je to zato, ker rdeča barva označuje intenzivna čustva. Modra pa po drugi strani simbolizira zaupanje, lojalnost in globino. Združite vsako od teh odlik v romantičnem kontekstu in že imate recept za erotično okolje spalnice. Znanstveniki so odkrili, da modra spodbuja ustvarjalnost, rdeča pa opravila, ki se osredotočajo na podrobnosti: zmešajte ju in dobili boste najboljše iz obeh svetov – vijolično. Po britanski raziskavi imajo pari z več vijolične barve v spalnici tudi več intimnih stikov.

Naj bo svetloba Ker smo sredi zime, so dnevi kratki, redki sončni žarki pa so šibki. To neposredno vpliva na moški libido, saj močna svetloba pospešuje proizvodnjo testosterona. Zato lahko moški od pozne jeseni do zgodnje pomladi pričakujejo upad tega hormona. Med tem ko znanstveniki raziskujejo, kako zdraviti moški libido, raziskovalci preiskujejo, kako svetlobna naprava, ki oponaša naravno svetlobo, vpliva na posameznikovo razpoloženje. Številni udeleženci raziskave so poročali o večjem zanimanju za spolnost, ko so bili izpostavljeni močni svetlobi, drugi, ki jih s svetlobo niso obsevali, pa sprememb spolne želje niso zaznali. Res je, da veliko ljudi meni, da zatemnjena svetloba ustvarja romantično ozračje in povečuje seksualni užitek, vendar so prižgane luči morda boljša možnost za povečanje spolne želje.

Čista in kakovostna posteljnina Na temo (ne)pospravljanja postelje je bilo že veliko debat, verjetno pa še nismo razmišljali, ali je čista posteljnina morda boljša za naše spolno življenje. Dejstvo je, da za osebno higieno skrbimo zato, da smo zdravi in nas naše družbeno okolje sprejema. Saj verjetno ne bi šli na prvi zmenek prepoteni od vadbe v fitnesu, kajne? In to velja tudi za higieno v postelji – ker se med spanjem potimo, je treba posteljnino redno prati. Če ravno izbirate novo, bodite pozorni na teksturo in material. Nekakovostne tkanine, ki dražijo kožo, niso ravno dobra izbira, ki bi nas spodbudila, da odvržemo pižamo. Ne, ne spodbujamo vas, da si greste takoj kupit gladko svileno posteljnino, toda posteljna oprema iz kakovostnih tkanin preprečuje nastajanje gub, nadzoruje telesno temperaturo in celo pomaga ohranjati uravnoteženo vaginalno vrednost pH.

Prijetne vonjave Povezave med vonjavami in spolno privlačnostjo ne moremo zanikati. Določeni vonji v nas sprožijo občutke gnusa ter negativne telesne reakcije, kar vsekakor ni odlična popotnica za intimne trenutke. Združljivost partnerjev je odvisna tako od hormonskih sprožilcev kot od osebnih nagnjenj (podobno kot pri asociacijah na barve). Naravni telesni vonj je pomembna sestavina privlačnosti, toda obstajajo tudi vonjave, ki naravno delujejo kot afrodiziak. V raziskavi o vonjih in okusih so moški poročali o večji vzburjenosti, ko so duhali sivko, bučno pito in krofe, ženskam pa je spolno željo povečal vonj po kumarah in bombonih. Namesto da po seksualnem partnerju posujete sladkarije, poustvarite sladke in sveže vonjave z dišečo svečo.