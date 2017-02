»Naše pričakovanje je, da bo Sveti sedež odigral podobno vlogo, kot jo je ob sklenitvi arbitražnega sporazuma, tudi ko bo prišlo do izvrševanja odločitve, ker je treba mednarodne pogodbe in odločitve mednarodnih tribunalov pač spoštovati,« je povedal Brglez po današnjih pogovorih.

Papež je bil vesel potice

Delegacija državnega zbora, v kateri so še poslanca Mitja Horvat (SMC) in Ljudmila Novak (NSi) ter generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar, se je danes sicer v prvi vrsti sestala s papežem Frančiškom, ki jih je sprejel na splošni avdienci in ga povabili na obisk Slovenije. Papež se na povabilo na obisk ni odzval, saj to tudi ni običajno, »je bil pa zelo vesel potice«, ki so mu jo prinesli v dar, je povedal Brglez.