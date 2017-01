Slovenske bolnišnice so zdravnikom po podjemnih pogodbah plačevale tudi za delo, ki ga niso opravili, včasih pa tudi dvojno. Medtem ko so svojim zaposlenim izdajale soglasja za delo drugje, tudi če morda še niso bili polno obremenjeni, so same za iste storitve sklepale pogodbe z zunanjimi zdravniki. Pri tem so kršile vrsto zakonskih zahtev, je pokazala revizija računskega sodišča, ki je trboveljski splošni bolnišnici, brežiški splošni bolnišnici ter krajnski in postojnski porodnišnici izreklo mnenje s pridržkom.

Delo za samoplačnike kar v času za »redne« pacientke? Pod drobnogled so vzeli leti 2012 in 2013. Trboveljska bolnišnica je v dveh primerih na primer zdravstvene storitve obračunala celo po višji ceni, kot je bilo določeno v podjemnih pogodbah, v dveh primerih pa je dvakratno štela dejansko opravljeno ambulantno delo. Samo to jo je leta 2012 po nepotrebnem stalo 12.417 evrov. Anesteziolog iz brežiške bolnišnice je med svojo bolniško odsotnostjo na podlagi podjemne pogodbe v krajnski porodnišnici opravil tri dežurstva med konci tednov. Postojnska porodnišnica pa je imela z enim od domačih ginekologov sklenjeno pogodbo za opravljanje samoplačniških tridimenzionalnih ultrazvočnih pregledov, ki bi jih moral opravljati zunaj rednega delovnega časa, a se v bolnišnici te razmejitve med javnim in tržnim delom niso držali. Skupno so štiri bolnišnice storitve po podjemnih pogodbah preplačale za 101.894 evrov. Pokazalo se je tudi, da so imele bolj malo pregleda nad tem, kje in koliko delajo njihovi zaposleni. V sklepanje podjemnih pogodb so bile sicer prisiljene, saj nekaterih strokovnjakov močno primanjkuje. Pri dogovarjanju z anesteziologi, pediatri in nekaterimi drugimi strokovnjaki so bolnišnice v izrazito podrejenem položaju, je pokazala revizija. Sklepale pa so tudi podjemne pogodbe z upokojenci. Nekateri med njimi so šli v pokoj že zdavnaj: na primer laboratorijska tehnica, ki se je upokojila leta 1999, in zdravnik radiolog, upokojen »davnega« leta 1995. Pokazalo se je tudi, da je ministrstvo za zdravje podatke o podjemnih pogodbah in soglasjih za delo pri drugih delodajalcih zbiralo, a jih ni analiziralo. Pa tudi, da je varčevalni Zujf po eni strani delo po podjemnih pogodbah formalno omejeval, a ga je v praksi spodbujal. V bolnišnicah so namreč morali omejiti zaposlovanje, kar je povečalo potrebe po dodatnem delu obstoječih zaposlenih.

O svoji domači nalogi na ministrstvu (še) nič Ob tem se zastavlja vprašanje, ali še naprej ohranjati oddelke, ki imajo za samostojno delovanje daleč premalo lastnega kadra. »Tokratna revizija je dobra podlaga za presojo celega sistema. Rešitev sedanjih težav je dodatno zaposlovanje zdravnikov. Druga rešitev je odločitev, da vseh programov zdravljenj ne bi več imeli v vsaki bolnišnici. Vse ugotovitve vodijo v premislek o optimizaciji mreže v zdravstvu,« ugotavlja predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Ob tem pa je kritičen do aktualnih zakonskih idej, po katerih zdravnik za delo v drugi javni bolnišnici sploh ne bi več potreboval soglasja matičnega delodajalca. To bi lahko vodilo v dodaten nered, predvideva. Na računskem sodišču so ministrstvu za zdravje za zdaj predlagali ravno obratno. Zavzeli so se za razmislek, kako bolnišnicam omogočiti nadzor nad delom zaposlenih pri drugih delodajalcih (in s tem zagotavljanjem predpisanega počitka). Priporočajo tudi natančnejše podlage, po katerih bi bolnišnice plačevale za delo po podjemnih pogodbah. Na ministrstvu za zdravje medtem poudarjajo, da so za zakonitost delovanja bolnišnic odgovorna njihova vodstva. Svete zavodov so pozvali, naj izvedejo popravljalne ukrepe, in spomnili, da so marsikaj v bolnišnicah v zadnjem času že uredili.