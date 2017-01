Po neuspešnem izbiranju novega generalnega direktorja RTV Slovenija naj bi se programski svet javnega zavoda 20. februarja odločal o novem razpisu. Marko Filli, ki se je kot trenutni vršilec dolžnosti generalnega direktorja v glasovanju prebil najdlje, a so mu za izvolitev na koncu zmanjkali štirje glasovi, bo kljub porazu razmislil o morebitni ponovni kandidaturi. »Veliko programskih svetnikov ni glasovalo ne zame ne za katerega od obeh nasprotnikov,« nas je spomnil Filli, ki se mu status vršilca dolžnosti izteče maja. »Morda bi z bolj jasnim programom uspel,« se sprašuje.

Za več sprememb

Tudi drugi neuspešni kandidat na glasovanju 23. januarja, nekdanji vodja produkcije na TV Slovenija Igor Rozman, razmišlja o tem, ali se ponovno prijaviti. Tretji, nekdanji minister za kulturo Uroš Grilc, ki je iz glasovanja izpadel prvi, pa nam je včeraj zatrdil, da je bila kandidatura zanj »enkratna epizoda«, ki je ne namerava ponoviti. Grilc je sicer veljal za močnega, tudi kredibilnega kandidata, a ga je »bremenila« pretekla politična funkcija.

Predsednik programskega sveta Miran Zupanič sicer meni, da je glasovanje pokazalo, da si programski svetniki želijo »večjih sprememb«, kot so jih bili sposobni zagotoviti ti trije kandidati. »RTV Slovenija potrebuje večjo racionalizacijo poslovanja, sinhronizacijo vsebin in programskih pasov, večji izkoristek znotraj informativnega programa...« je v pogovoru za naš časopis naštel pričakovanja za prihodnost. Sam ni v nobenem od štirih krogov glasovanja obkrožil nobenega od treh kandidatov. Neveljavne glasovnice v vseh krogih je dosledno oddalo še vsaj osem od devetindvajsetih svetnikov. Ostali glasovi pa so bili premalo enotni, da bi se združili okoli enega kandidata. Za izvolitev bi se jih moralo zediniti petnajst.

Poznavalci pravijo, da programskega sveta s tako razpršenimi mnenji še ni bilo. Skoraj tri četrtine svetnikov voli državni zbor, pet jih je imenovanih neposredno na predlog političnih strank, in sestave programskega sveta so običajno dokaj natančno odsevale politično konstelacijo v državi. Kar je hotela vsakokratna politika, tako se je zgodilo. Na svojevrsten način pa trenutno politično sliko odseva tudi sedanji svet. Slika je nekoliko bleda.