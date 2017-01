Komunalna podjetja na svojih dvoriščih skladiščijo že več kot 6000 ton ločeno zbrane odpadne embalaže, ker številne zasebne družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) odpadkov nočejo prevzeti, so včeraj opozorili v Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS. Samo pri ljubljanski Snagi je kup tolikšen, da je viden že iz vesolja. »V tem trenutku začasno hranimo več kot 2400 ton embalaže, kar ustreza velikosti ene do dveh dvoran Tivoli,« je povedal pomočnik direktorja ljubljanskega javnega podjetja Igor Petek.

Razlog povečevanje dobičkov

Ponekod odpadna embalaža na odvoz čaka že tretje leto, njeno skladiščenje pa ni poceni. »V ljubljanski Snagi vse leto skladiščimo v povprečju 1100 ton neodpeljane embalaže na mesec, od tega je več kot 800 ton od družbe Interseroh. Strošek skladiščenja embalaže več kot sedem dni znaša 13.200 evrov na mesec oziroma dobrih 158.000 evrov na leto,« so pojasnili v podjetju.

Povsem enako neodgovorno je po besedah direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijana Zupanca ravnanje DROE z nagrobnimi svečami. Več kot 200 ton odpadnih sveč je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij, ki ne vedo, kaj z njimi,« je opozoril.

Razlog, da pooblaščene družbe ne prevzemajo odpadne embalaže, je po Zupančevem mnenju v pomanjkljivi zakonodaji in še bolj v šepavem nadzoru, kar nekatere DROE izkoriščajo za zniževanje svojih stroškov in izboljševanje poslovanja na račun komunalnih podjetij in drugih družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki se morajo zato ukvarjati s temi odpadki. »6000 ton neprevzetih odpadkov pomeni, da je nekdo privarčeval 700.000 evrov,« je prostodušno ocenil direktor ene od šestih DROE na slovenskem trgu, Zoran Rodič iz Embakoma. Podjetje so prav zaradi stalnih težav pri predajanju odpadne embalaže leta 2013 ustanovila večinoma javna komunalna podjetja.