Poslanska zbornica je včeraj začela dvodnevno razpravo, ki je ne bi bilo, če ne bi britansko vrhovno sodišče prejšnji teden razsodilo, da mora o sproženju postopka za izstop iz Evropske unije odločati parlament, ne pa vlada, ki bi rada brexit oziroma petdeseti člen lizbonske pogodbe sprožila pred koncem marca. Razprava se je začela včeraj opoldne. Končala naj bi se opolnoči. Najbrž se ni in se bo nadaljevala danes.

Kar 99 poslancev se je prijavilo za sodelovanje v razpravi. Nastopi so bili vse bolj strastni in glasni iz ure v uro, a začetek ni bil obetaven. Konservativni minister za brexit David Davis je bil v uvodnem govoru nepopisno mlačen.

Dvom o zajcu in čudežni deželi

Najboljši in najbolj strasten nastop je imel eden od veteranov vladajoče konservativne stranke in dolgoletni nekdanji finančni minister Ken Clarke, ki je dejal, da bo glasoval proti sproženju brexita, ker je v britanskem narodnem interesu, da ostane v EU. Clarke je pritisnil na vest vseh proevropskih poslancev, ko je dejal, da ne razume, zakaj bi proevropski poslanci, kot je sam, morali sprejeti izid referenduma. Clarke se je obenem ponorčeval iz trditev, da bo britanski odhod s skupnega trga in iz carinske unije EU dober za britansko ekonomijo. »Kombinirali naj bi umik s skupnega trga in iz carinske unije s to novo veliko globalizirano prihodnostjo, ki nam menda ponuja čudovite priložnosti. Očitno moramo slediti zajcu v njegovo luknjo in se bomo pojavili v čudežni deželi, v kateri se bodo nenadoma države postavile v vrsto, da bi nam dale trgovinsko prednost in dostop do njihovih trgov, ki jih prej nismo mogli dobiti kot članica EU. Prijazni moški, kot sta predsednika Trump in Erdogan, nestrpno čakajo, da bodo opustili svoj običajni protekcionizem in se odprli samo za nas…« Prav tako konservativna poslanka Anna Soubry je dejala, da ne želi blokirati sproženja brexita, vendar je napovedala, da »zgodovina ne bo prijazna do tega parlamenta« (če ga ne bo blokiral). Številni konservativni poslanci, posebno znani populistični brexitirji, pa so poslancem, ki so napovedali, da bodo glasovali proti sproženju brexita, očitali, da ne verjamejo v demokracijo.