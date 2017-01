Donald nad Donalda, v Sloveniji pa vse tiho

Predsednik evropskega sveta Donald Tusk je kot prvi od najvišjih predstavnikov Evropske unije ostro kritiziral početje novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in to ne le odločitve o zaprtju meja za begunce in državljane sedmih večinsko muslimanskih držav. Tusk je v pismu voditeljem članic pred petkovim neformalnim vrhom EU na Malti uvrstil »skrb zbujajoče izjave« nove ameriške vlade med eno od groženj, ki od zunaj pretijo Evropski uniji. »Prav zaradi političnih sprememb v Washingtonu je EU v vse bolj težavnem položaju, saj ZDA sedaj postavljajo pod vprašaj zadnjih sedemdeset let ameriške zunanje politike,« je zapisal. Zgovorno je, da je dogajanje v ZDA postavil ob bok zunanjim grožnjam, ki jih po njegovem predstavljajo vse bolj drzna Kitajska, ruska politika do sosed, vojna, terorizem in kaos na Bližnjem vzhodu ter severu Afrike. Poleg zunanjih prepoznava Tusk še dvoje groženj Evropski uniji: notranje, ki so povezane z rastočim negativnim razpoloženjem do EU, nacionalizmom in povečano ksenofobijo, ter tiste, ki jih predstavlja pasivnost Evropi naklonjenih elit. Evropske voditelje je pozval k samozavestnim in spektakularnim korakom, a še prej morajo izboljšati notranjo in zunanjo varnost evropskih državljanov ter njihov socialno-ekonomski položaj.

Za komentar Trumpove odločitve o zaprtju meja za begunce in državljane sedmih držav smo v ponedeljek popoldne povprašali urada predsednikov slovenske države in vlade ter zunanje ministrstvo. Sinoči do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora. ag