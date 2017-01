Kot da bi šlo za napet film, poln nepričakovanih preobratov in težkih situacij glavnih junakov – tako dramatično je tri mesece pred francoskimi predsedniškimi volitvami. In še niti malo ni jasno, kdo bo na njih zmagal.

Dolgo časa se je zdelo, da bo to uspelo Françoisu Fillonu, presenetljivemu zmagovalcu novembrskih volitev za predsedniškega kandidata desnice. Toda po najnovejši anketi bi v prvem krogu aprila dobil samo še 22 odstotkov podpore. Pet odstotnih točk ga je za zdaj stalo razkritje, da je njegova žena s fiktivno zaposlitvijo v parlamentu, najprej pri njem, nato pa pri njegovem nadomestnem poslancu, v desetih letih prejela pol milijona evrov – očitno za delo, ki ga sploh ni opravljala. V ponedeljek sta Fillon in žena to pred preiskovalci, ki so ju celih pet ur ločeno zasliševali, seveda zanikala. Kot žrtvi podlih nasprotnikov sta se prikazovala v nedeljo na velikem pariškem predvolilnem zborovanju, ki so ga pripravljali že pred afero. Na zborovanje so iz vse Francije vozili avtobusi, v katerih je bil menda vsak peti sedež prazen, ker so nekateri po izbruhu afere raje ostali doma. Konservativni Francozi so na volitvah desnice izbrali Fillona predvsem zato, ker so bili prepričani o njegovi poštenosti. Zdaj se marsikateri med njimi sprašuje, ali ima še pravico zahtevati varčevanje in odrekanje.

Levica pred enačbo brez rešitve

Pred dvema mesecema si tudi nihče ni mogel misliti, da bo levi socialist in zagovornik univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) Benoït Hamon zmagal na primarnih volitvah levice. A prav zaradi te zmage se je znašel v hudih težavah, saj bi lahko postal grobar Socialistične stranke, na katero je že vse od mladosti močno navezan. Njegova naloga je namreč, da zdaj poveže vse socialiste, kot so to pred njimi storili vsi drugi socialistični predsedniški kandidati od Françoisa Mitteranda do Françoisa Hollanda. A več kot milijon izrazito levo usmerjenih Francozov je v nedeljo zanj oddalo glas predvsem zato, ker je nasprotnik Hollanda in njegovih vlad, iz katerih je izstopil leta 2014 zaradi prevelike podpore delodajalcem. Skratka, Hamonova zmaga je obračun privržencev radikalne levice s Hollandom, ki naj bi izdal volilce iz leta 2012. Levi socialisti, ki so v stranki in med socialističnimi poslanci v manjšini, so tako zaradi svoje visoke volilne udeležbe zmagali na primarnih volitvah, na katerih so lahko glasovali vsi Francozi.

Hamon zdaj v svojem programu tudi zato ne bi smel popuščati desnim socialistom, ker njegov glavni potencial predstavljajo volilci radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona, ki je imel še pred nekaj tedni 15 odstotkov podpore, Hamon pa samo osem. A zadnja anketa obeta Hamonu 15 odstotkov glasov, Mélenchonu pa deset. Če se bo ta trend nadaljeval, bi Hamon morda lahko maja celo prišel v drugi krog, in če bi bila druga finalistka Marine Le Pen, bi postal predsednik Francije. Populistko, ki se navdušuje nad Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, sicer res podpira četrtina Francozov, a jo ostro zavrača več kot polovica.

Slabo pa Hamonu kaže pri prenovi in povezovanju Socialistične stranke. Vsaj deset od 270 socialističnih poslancev se je že pridružilo sredinskemu kandidatu Emmanuelu Macronu, ki je v zadnji anketi dobil že 21 odstotkov podpore. V naslednjem tednu bi jih to lahko storilo še vsaj 50. »Kako naj po tem, ko smo zagovarjali povečanje konkurenčnosti gospodarstva, reformo trga dela in zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, podpremo UTD, ki bo na leto stal 350 milijard evrov, povečal davke in javni dolg?« se sprašujejo desni socialisti.