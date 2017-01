Najbolj znanemu ljubljanskemu javno-zasebnemu partnerstvu, ki je prestolnici dalo novo športno dvorano in stadion v Stožicah, se bliža konec. Stečajna upraviteljica stoženskega gradbinca Grepa je pridobila soglasje sodišča, da sme odstopiti od pogodbe, ki jo je Grep marca 2008 podpisal z Mestno občino Ljubljana. Sklep sodišča sicer še ni pravnomočen, saj je nanj v 15 dneh dovoljeno vložiti ugovor.

Stečajna upraviteljica Lucija Klampfer je ugotovila, da Grep nima sredstev za izvedbo manjkajočih del, ker že nekaj let pred začetkom stečaja ni posloval, je razvidno iz sklepa sodišča.

Potrebovali bi še 30 milijonov evrov

Da bi Grep izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do občine in dokončal neizvedena dela na športnem parku Stožice, bi po oceni Klampferjeve potreboval kar 30 milijonov evrov. Kot so že pred časom povedali na občini, bi Grep moral po pogodbi z občino zgraditi še 400 parkirnih prostorov, 6 uvozov oziroma izvozov v garažo, ogrevalno nogometno igrišče in ureditev parka okoli športnega centra. Vse to bo, kot kaže, občina morala plačati in izvesti sama.

Da bo Klampferjeva odstopila od pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, je bilo do neke mere pričakovano po objavi upraviteljičinega poročila o poteku stečaja. V njem je namreč navedla mnenje cenilca o vrednosti nedokončanega nakupovalnega centra, ki ga je Grep smel zgraditi v zameno za zgraditev športnega parka. Cenilec je presodil, da bo Klampferjeva nedokončani nakupovalni center lahko bolje tržila, če bo odstopila od pogodbe z občino. Tržno vrednost tega edinega Grepovega premoženja brez veljavne pogodbe z občino je cenilec ocenil na 43 milijonov evrov, če pa bi pogodba ostala veljavna, bi bila tržna vrednost nepremičnin le 20,9 milijona evrov.

Za komentar poteze stečajne upraviteljice smo povprašali tudi na Mestni občini Ljubljana, a njihovega odgovora včeraj nismo prejeli.