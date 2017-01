Iz natečajne dokumentacije je razvidno, da želi občina pri osnovni šoli zgraditi tolikšno telovadnico, da bo v njej mogoče organizirati tekme rokometa, košarke, malega nogometa, odbojke in drugih športov z žogo na državni ravni. V telovadnici so predvidene tudi tribune za najmanj 550 gledalcev, občina pa želi, da bi imeli možnost telovadnico s pregradno zaveso razdeliti na tri manjše prostore. Ker bodo telovadnico poleg šolarjev lahko uporabljali tudi športniki, bo s šolo povezana s hodnikom, imela pa bo še ločen vhod. Hkrati z gradnjo telovadnice bo občina uredila tudi njeno okolico, zagotovila nove parkirne prostore in zunanje telovadne površine. V novi telovadnici bodo občasno tudi druge, nešportne prireditve, zato morajo načrtovalci poleg garderob in drugih prostorov predvideti še shrambo za 200 stolov, montažni oder in talne obloge.

Spomnimo, da se je osnovna šola že lansko jesen lotila prenove dotrajane telovadnice, a v drugi polovici septembra so morali dela ustaviti, ker so ugotovili, da bi morali zaradi manjkajočih armatur in ponekod slabega stanja betona na stenah statično sanirati zidove. Vse to pa bi povečalo stroške prenove, zato so na občini sklenili telovadnico podreti in zgraditi novo, ki jo bodo uporabljali šolarji, športniki in tudi četrtna skupnost. Kot je na seji mestnega sveta povedal ljubljanski župan Zoran Janković, naj bi bila nova telovadnica končana do septembra prihodnje leto.