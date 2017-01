Kakor smo poročali pred dnevi, se zaradi suše v ižanski občini pogosto ubadajo s pomanjkanjem pitne vode, zato morajo napeti vse sile, da tega prebivalci ne občutijo, ko odprejo pipo. To ni nov pojav, prav tako se s težavami ne spopadajo le na Igu. Suša najbolj prizadeva območja, ki pitno vodo črpajo iz površinskih vod. Tudi v občini Log - Dragomer so jo, zato so imeli v preteklih letih, ko je bila suša, podobne težave. A tem je zdaj odklenkalo.

Največ težav ob konicah

Pred kratkim so namreč dobili uporabno dovoljenje za novi vodovod in tako so končali prvi veliki evropski projekt v občini. Stal je dobrih 660.000 evrov, večino sredstev so pridobili iz kohezijskega sklada Evropske unije. Delo so končali ravno v času zimske suše, zato so učinki nove pridobitve že opazni. Pomanjkanje padavin namreč občanov ni prizadelo, kot jih je v podobno sušnih obdobjih v prejšnjih letih.

»Zdaj ne čutimo posledic pomanjkanja padavin,« je dejal župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik in dodal, da so uredili tudi vrtino v Bevkah, ki jim omogoča krožno napajanje. »Razen če bo vojno stanje, brez vode ne bi smeli ostati,« je bil slikovit župan, ki pravi, da so z vodohranom izboljšali tlačne razmere pri oskrbi višje ležečih naselij.

Pred tem so imeli največ težav v konicah, kot so se izrazili. Ko sta se združili suša in večja poraba vode, do katere praviloma pride ravno takrat, ko je vode manj. Ljudje si v takšnih obdobjih delajo zaloge vode. »Kdor je enkrat doživel sušo in ni imel vode le en dan, ve, kako je to. In potem delajo zaloge in kar naenkrat se poraba poveča. Toda to se je dogajalo, ko še nismo imeli bevške vrtine. Zdaj se kaj takega praktično ne bi moglo zgoditi.«