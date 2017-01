Železniški progovni odsek od Celja do Zidanega Mosta bo do leta 2020 doživel temeljito posodobitev. Nadgradnja, ki se je v Celju že začela, je nujna tako z vidika varnosti kot tudi zmogljivosti. Železniški promet se namreč nenehno povečuje, zato bodo nekateri izvennivojski prehodi, ki so potencialno tudi nevarni, ukinjeni, nadomestili pa jih bodo podhodi in mostovi, ki bodo pripomogli k temu, da bo tako v cestnem kot železniškem prometu manj zastojev in zamud.

Trenutno po železniški progi med Celjem in Zidanim Mostom vsak dan pelje 328 vlakov, to pa že predstavlja ozko grlo. Po nadgradnji in posodobitvi bo lahko po tirih na dan vozilo 354 vlakov oziroma 26 več kot zdaj. Ne samo naše, temveč vse železniške proge po Evropi morajo tudi omogočiti hitrost vlakov do 100 kilometrov na uro in vožnjo 740 metrov dolgih vlakovnih kompozicij, opremljene pa morajo biti s sistemom za vodenje vlakov ETCS in sistemom za komunikacijo. Po nadgradnji bodo večje tudi zmogljivosti proge, saj bodo lahko vlaki namesto trenutnih 20 prepeljali na leto po tirih kar dobrih 24 milijonov neto ton tovora.

Kot je poudaril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, nadgradnja ni naključje, temveč cilj, saj gospodarstvo nujno potrebuje dobro infrastrukturo in tudi sodoben potniški promet. Vlada pa je v ta namen že odobrila tudi nakup novih potniških vlakov in 25 novih vlakovnih kompozicij.