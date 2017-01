Strani črne kronike na Celjskem so januarja polnile tudi vesti o ropih in tatvinah na bencinskih servisih in v trgovinah. Celjski policisti pa so z zbiranjem obvestil in tudi s pomočjo posnetkov varnostnih kamer prišli na sled dvema moškima, ki imata na vesti več kaznivih dejanj.

Osemintridesetletni Celjan je 13. januarja oropal bencinski servis na Mariborski cesti, le dva dni pozneje pa še servis na Dečkovi cesti. »Trinajstega januarja v večernih urah je oborožen in zamaskiran vstopil v prostore bencinskega servisa na Mariborski ulici, zagrozil zaposlenemu in od njega zahteval denar. Ko ga je dobil, je z njim peš pobegnil v smeri bližnje avtohiše. Na podoben način je 15. januarja izvedel rop na bencinskem servisu na Dečkovi ulici v Celju, po ropu pa je z manjšo količino gotovine peš pobegnil proti IV. osnovni šoli,« je podrobnosti razkrila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

V hotelu le skromen plen Še drznejšega podviga se je lotil 22. januarja, ko je osumljeni, prav tako zamaskiran in oborožen, vstopil v recepcijo hotela Evropa na Krekovem trgu in tamkajšnjemu receptorju pod nosom pomahal s pištolo, obenem pa zahteval, naj mu da denar. Receptor mu je izročil nekaj gotovine, pravzaprav je šlo za menjalni denar, saj je dostop do sefa v hotelu, kot nam je povedal vodja hotela Zoran Podkoritnik, tako rekoč nemogoč. Potem pa je storilec pobegnil proti Razlagovi ulici.