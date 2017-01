V prostorih nekdanje Iskre, kjer domuje Katapult, je pred kratkim svoj dom dobila ekipa Spacelink. Sestavlja jo 20 študentov, navdušencev nad vesoljskimi tehnologijami. Mladi kolektiv ima ambiciozne cilje, razvija namreč raketo, s katero želijo udarno poseči na trg mikro- in nanosatelitov.

Projekt je že uspešno prestal laboratorijske teste s pomanjšano različico raketnega motorja, zdaj pa se nadaljuje razvoj motorja v polni velikosti, ki bo predvidoma končan v naslednjih tednih. Prvi polet rakete z imenom Stella 1 načrtujejo med poletjem, ko naj bi s trikratno hitrostjo zvoka dosegla višino desetih kilometrov. Nato bodo Stello 1 prilagodili za še višje polete s tovorom.

V primeru uspešne izvedbe bi lahko raketa nosila satelite z različno tehnologijo. »Možni načini uporabe so zelo različni. Kar so včasih nosili večji sateliti, zdaj prehaja na manjše,« je razkril vodja Spacelinka Nik Mohorko in dodal, da se največ možnosti odpira na polju telekomunikacij. »Tehnologija, ki jo razvijamo, se lahko uporablja tudi za fotografiranje Zemlje in pomoč ob naravnih nesrečah, kot so požari ali plazovi. Z njo je možno dolgoročno opazovati taljenje ledu, nivo gladine morja in druge dolgotrajnejše spremembe,« je našteval Mohorko.

Možnost, da bi se raketa uporabljala v vojaške namene, ni izključena. Vodja Spacelinka je pojasnil, da sicer ciljajo na civilne porabnike, kot so fakultete in raziskovalni inštituti, a se zavedajo, da je tovrstna tehnologija potencialno zanimiva tudi za vojaške ali varnostne potrebe.

Uspešen zaključek projekta je sicer še daleč. »Potrebujemo še dve do tri leta, da pokažemo končni produkt. Imamo pa že zdaj precej sponzorjev, ki z zanimanjem spremljajo naše delo in napredek projekta,« je povedal vodja Spacelinka ter izpostavil trboveljski Dewesoft in mariborsko Optimo kot glavna podpornika.

Sestankujejo v Ljubljani, delajo v Trbovljah Ekipa Spacelinka je zbrana z vseh vetrov Slovenije, ideja za nastanek Inštituta za razvoj raketnih tehnologij – kot se Spacelink zdaj imenuje, pa je nastala ob druženju raketnih modelarjev. Od takrat so prehodili že precej dolgo pot. »Sčasoma se je ekipa razširila. Večina nas študira v Ljubljani, tako da tam pogosto sestankujemo. Laboratorijsko in razvojno delo pa opravljamo v Trbovljah, saj imamo v Katapultu res odlične pogoje. Možnost izmenjave znanja z drugimi podjetji in podpora firme Dewesoft je neprecenljiva,« je zaključil Mohorko in potarnal le nad tem, da so Trbovlje precej oddaljene od avtoceste in s tem težje dosegljive za vsakodnevno delo.