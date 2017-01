Po Sloveniji je med gasilci vse več takih, ki so z izobraževanjem pridobili naziv prvi posredovalec, kar pomeni, da ob nesrečah lahko nudijo tudi nujno medicinsko pomoč. Ta je odločilna zlasti pri zastojih srca, dušenju, bolečinah v glavi ali hujših krvavitvah oziroma vedno, ko je ogroženo človeško življenje. Tako so pred nekaj dnevi prav gasilci iz Cerkelj prvi prihiteli pomagat dojenčku, ki je nehal dihati. Med spanjem naj bi dobil vročinske krče in gasilci so mu ob prihodu pomagali s kisikom, nato so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči iz Kranja.

Prostovoljci kot profesionalci

Primer ni osamljen, saj so lani prostovoljni gasilci občine Cerklje tako posredovali pri tretjini svojih posredovanj, ki jih je bilo skupaj 45. »Treba je vedeti, da v takih primerih seveda odloča zdravnik, ki nas napoti na kraj, kadar je velika verjetnost, da bomo tam prej kot reševalci. Naša občina je precej velika, nekateri kraji pod Krvavcem so tudi težje dostopni in zato ni čudno, da imamo med gasilci že 19 takih, ki so opravili izpit oziroma potrjujejo znanje prvega posredovalca vsako leto. Začelo se je pred tremi leti na odločilno pobudo zdravnika dr. Mitje Mohorja in vodje kranjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Jerneja Hudohmeta,« je o vlogi gasilcev kot prvih posredovalcev povedal predsednik PGD Cerklje Marjan Luskovec.

Gasilci iz Cerkelj so se med prvimi udeležili pilotskega projekta in danes menijo, da je to izredno pomembno pri njihovem delu. Tudi zato, ker pri nudenju prve pomoči v potencialno življenju nevarnih okoliščinah odločata prav usklajenost med vsemi službami in njihova usposobljenost. V Cerkljah pa je posebnost tudi to, da so gasilsko dežurno službo oziroma sploh celotno delovanje v občini vzeli v svoje roke: »Res je, da smo se v občini tako odločili, a je to ob kaki kritiki povzročilo tudi, da smo za prostovoljne gasilce zelo dobro opremljeni in smo razvili delovanje na višji ravni. Poklicni gasilci iz Kranja seveda rešujejo ob prometnih nesrečah oziroma ob dogodkih, pri katerih je nujna njihova prisotnost, tudi na območju naše občine,« pravi predsednik Luskovec, ki v razširitvi in uveljavitvi slovenskega projekta prvih posredovalcev vidi pomemben prispevek k reševanju ljudi v nesrečah, ko včasih odločajo sekunde in minute in ko na srečen razplet močno vpliva tudi usposobljenost gasilcev. Prav zaradi tega se število prvih posredovalcev veča iz leta v leto, v Cerkljah pa znajo pri reševanju življenj pomagati člani PGD, se pravi študentje, kmetje, uradniki...