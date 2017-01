Vse operaterje javno sprašujem, zakaj niste uvedli posebnega paketa, v katerega bi vključili televizijska programa Pop TV in Kanal A, ki bi ga vaši naročniki nato sprejeli (in dodatno plačali) ali pa ne. Sam sodim v tisto skupino gledalcev, ki teh dveh programov absolutno ne gledam, in zato se z doplačilom tudi ne strinjam. Nisem za to, da bi podpiral rumene medije, neresnice in nekvalitetne oddaje; še več – nikakor ne želim plačevati za to, da bi me nekdo s svojimi halo efekt novicami spravljal ob živce.

Tudi potrošniške organizacije so o tej nepravičnosti že pisale, zato srčno upam, da se bodo tudi sedaj po svojih močeh vključile v aktivnosti.

Meni pa je zelo žal, da na trgu nimam(o) nobene izbire in sem (smo) tako prepuščen(i) monopolu operaterjev in njihovi samovolji. Ni prav!

Slavko Cimprič, Ljubljana