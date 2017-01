Pred alpsko smučarsko sezono 2016/17 si nihče ni mislil, da bo slovenska reprezentanca na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, ki bo od 6. do 19. februarja v St. Moritzu, odpotovala s tako lepo popotnico, kot si jo je priborila na nekaj več kot 50 tekmah svetovnega pokala. Včeraj se je v Ljubljani predstavila okrnjena slovenska reprezentanca, ki na začetku ni napovedala, da je cilj številne odprave osvojitev medalje. Pet zmag v sezoni Ilke Štuhec in eno tretje mesto ter uvrstitve Žana Kranjca, Boštjana Klineta in Ane Drev tik pod zmagovalni oder so vodjo panoge za alpsko smučanje Miho Verdnika na koncu le opogumile, da je napovedal, da bi se radi iz Švice vrnili z »nečim v rokah«.

»Veseli me, da bomo na svetovno prvenstvo odpotovali z močno in številno reprezentanco. Skušali bomo zapolniti vse kvote, ki jih imamo na razpolago. In s tem tudi mladim omogočiti izkušnje, ki jih bodo potrebovali na svoji športni poti,« je pojasnil Miha Verdnik. Slovensko alpsko smučarsko reprezentanco bo zastopalo šest smučark (Ana Drev, Ilka Štuhec, Maruša Ferk, Ana Bucik, Tina Robnik in Ana Hrovat) ter devet smučarjev (Boštjan Kline, Klemen Kosi, Martin Čater, Tilen Debelak, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Miha Hrobat, Jakob Špik in Žan Grošelj).

Prva dama slovenskega smučanja Ilka Štuhec se je oglasila iz Italije, kjer se pripravlja za vrhunec sezone. »Za mano je uspešen in naporen konec tedna v Cortini d'Ampezzo. Generalka za vrhunec sezone mi je torej dobro uspela. Nastop v St. Moritzu mi je bil pred sezono eden glavnih ciljev. Nanj se bom skušala v naslednjih dneh čim bolje pripraviti. Vsaka tekma se začne od nič. Le s sproščenimi vožnjami in močnim napadom si lahko priborim visoke uvrstitve. Da bo tako, se vsako minuto trudi moja ekipa,« sporoča Mariborčanka, ki bo čez šest dni tekmovala v superveleslalomu, torej prvi končni odločitvi prvenstva.

Česar ni napovedala Ilka Štuhec, je v nadaljevanju včerajšnjega popoldneva njen someščan Peter Pen, glavni trener za hitre discipline v slovenski reprezentanci. »Kot veste, je bila Ilka na svetovnem prvenstvu že četrta, v St. Moritzu pa si želi biti boljša,« je povedal Pen ter nadaljeval: »Tudi Klemen Kosi je bil v Beaver Creeku pred dvema letoma deseti in si želi biti še boljši. Sicer pa v moški reprezentanci ne odstopamo od zastavljenih ciljev, torej uvrstitve med najboljšo šesterico. Storili bomo vse, da kot mala nacija, kot nas imenujejo v FIS, prekrižamo načrte velikim.«

Glavni moški up za visoko uvrstitev v slovenski reprezentanci bo Boštjan Kline: »Zadovoljen bom z vsako uvrstitvijo med najboljšo deseterico. Moja sezona je toplo-hladna. Upam, da se bom v St. Moritzu predstavil v lepi luči,« je kot vselej umirjen Boštjan Kline.