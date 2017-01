Potem ko je ameriški košarkar Brandon Jefferson na začetku sezone navduševal v dresu košarkarske Olimpije in zadeval mete za tri točke kot za šalo, so se nasprotnikove obrambe nanj začele bolj osredotočati. Na slednje le 175 centimetrov visoki organizator igre ni bil navajen, zato so njegove statistične številke padle. Jefferson je bil sicer še vedno učinkovit, a ne tako zelo kot v prvem mesecu ali dveh po prihodu v Ljubljano.

Trener Gašper Okorn je po tekmah pogosto razlagal, da se bo Američan na dodatno pozornost nasprotnikov moral navaditi in prilagoditi igro ter da pri slednjem z njim pospešeno dela. Sadovi so bili vidni na zadnjih nekaj tekmah, ko je Jefferson znova začel igrati fenomenalno. Tako je na gostovanju pri Zlatorogu v 16. krogu državnega prvenstva Olimpijo skoraj lastnoročno popeljal do zmage. Ljubljančani so v Laškem ob polčasu zaostajali že za 16, nato pa je Jefferson v drugih 20 minutah ter dodatnih petih podaljška dosegel 28 točk, od tega zadel šest trojk, ter s statističnim indeksom 30 postal Dnevnikov igralec kroga. A slednje je za Američana verjetno slaba tolažba, saj si je v nedeljo na tekmi lige ABA proti Karpošu huje zvil gleženj in ga nekaj časa ne bo na košarkarskih igriščih.

V Dnevnikovem izboru košarkarja kroga državnega prvenstva je drugo mesto zasedel Heliosov Marcel Xavier Jones, ki je k zmagi proti Podčetrtku dodal 23 točk in šest skokov. Na tretjem mestu je pristal Zlatorogov Igor Tratnik (poraz proti Olimpiji, 28 točk, 11 skokov, statistični indeks 33), četrtem Krkin Marko Luković (zmaga proti Rogaški, 13 točk in deset skokov) ter na petem član Hopsov Jakob Čebašek (zmaga proti Primorski, 13 točk, devet skokov), ki je na prvem mestu skupne lestvice ujel Matica Rebca.