Z nocojšnjo tekmo med Burkina Fasom in Egiptom se bo začel polfinale afriškega pokala narodov, jutri pa se bosta pomerila še Kamerun in Gana. Prvi favorit za naslov prvaka na črni celini je Egipt, ki je doslej sedemkrat stal na najvišji stopnički, kar je največ od vseh. Na začetku turnirja sta bila vodilna kandidata za vrh Slonokoščena obala in Senegal, a sta se že neslavno poslovila od tekmovanja.

Egipt je na poti do polfinala dobil vse štiri tekme z enakim izidom 1:0. V skupinskem delu se je proti Ugandi rešil v 89. minuti, v četrtfinalu proti Maroku pa minuto prej. Stavnice ne puščajo dvoma, da imajo največ možnosti za končni uspeh ravno Egipčani. Če bodo drevi preskočili Burkina Faso, ki je leta 2013 edinkrat nastopil v finalu in izgubil z Nigerijo, bodo imeli pred zadnjim dejanjem prvenstva več časa za počitek kot tekmeci. Obenem ne gre prezreti, da bo zmagovalec prvega polfinalnega para ostal na prizorišču v Librevillu, kjer bo tudi padla odločitev o končnem zmagovalcu. Argentinski trener na egiptovski klopi Hector Cuper, ki je nekdaj med drugim vodil tudi Valencio in Inter, prvič tekmuje na afriškem pokalu narodov. Če bo v nedeljo osvojil lovoriko, bo postal narodni heroj, saj je znano, da se Egipt nazadnje kar trikrat zapored sploh ni uvrstil na tekmovanje. »Razmišljamo samo o polfinalni tekmi in regeneraciji naših igralcev, ki so zelo izmučeni. Če kdo ne bo bil sposoben igrati v polfinalu, bomo poiskali zamenjavo,« je rekel Hector Cuper.

Burkina Faso je na turnirju po dveh zaporednih remijih v skupinskem delu dvakrat zmagal. Za preboj med štiri najboljše afriške reprezentance je zadostoval uspeh nad Tunizijo z 2:0. Poznavalci imajo enotno mnenje, da je izbrana vrsta Burkina Fasa dodobra poživila dogajanje v afriškem nogometu, navijači pa so navdušeni nad borbenostjo nogometašev, ki bodo po štirih letih znova izzivali nastop v velikem finalu.