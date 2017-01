Ob polnoči se je v v petih najmočnejših evropskih ligah (Angliji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Španiji) končal zimski prestopni rok. Novega delodajalca je našlo več kot 460 nogometašev, klubi pa so zanje skupno odšteli več kot 685 milijonov evrov. Še drugo leto zapored so po podatkih Transfermarkta nogometno tržnico krojili kitajski prvoligaši, ki so poskrbeli za polovico od desetih najdražjih januarskih nakupov. Za okrepitve so zapravili 197,5 milijona evrov, kar je precej manj kot januarja lani (345 milijonov evrov), a je treba dodati, da lahko nakupujejo še vse do 28. februarja.

Kot veleva že tradicija, so bili v Evropi znova najbolj razsipni v Angliji (195 milijonov evrov), nekoliko presenetljivo pa jim sledijo ekipe iz francoskega prvenstva, ki so zapravile 151 milijonov evrov ali skoraj petkrat več kot v enakem obdobju lani. Svoje denarnice so v primerjavi z lanskim zimskim prestopnim rokom na široko razprli tudi v Nemčiji (100 milijonov) in Italiji (89 milijonov), medtem ko so precej zadržani ostali v Španiji, saj so za nakupe nogometašev v skupni vrednosti 22,3 milijona evrov namenili celo manj denarja kot moštva iz Mehike, Rusije, Belgije Turčije, ZDA in Brazilije.

Da je tako, imajo največ zaslug največji in najpremožnejši španski velikani, Real Madrid, Barcelona in Atletico, saj je igralska zasedba pri vseh treh ostala nespremenjena. Tudi sicer se zdi, da v Španiji v teh dneh precej več pozornosti kot dogodkom na nogometni tržnici namenjajo današnjemu polfinalnemu obračunu v španskem pokalu med Atleticom in Barcelono. Katalonci bodo na stadionu Vicente Calderon nastopili brez Sergia Busquetsa in Andresa Inieste, najbolj pa si želijo poštenega sojenja. Aktualni španski prvaki so bili nazadnje grdo oškodovani v nedeljo proti Betisu, ko je sodnik Hernandez Hernandez razveljavil njihov regularen gol, dogodek pa je znova obudil zahteve po uveljavitvi tehnologije golove črte v prvenstvu.

Da sojenje v najmočnejši ligi na svetu ni na želeni ravni, so prepričani tudi novinarji katalonskega Sporta. Pri športnem dnevniku so pod drobnogled vzeli nekatere najbolj dvomljive odločitve sodnikov na tekmah Barcelone in madridskega Reala in prišli do sklepa, da bi morala biti prvenstvena lestvica po 20 odigranih krogih precej drugačna od trenutne. Varovanci trenerja Luisa Enriqueja so zaradi sodniških zmot osvojili točko več proti Real Sociedadu, a jih obenem izgubili sedem na tekmah proti Celti Vigo, Villarrealu, Malagi in Betisu. Drugače je pri Realu, ki je na račun delilcev pravice dodatnih sedem točk pridobil. Ob odigrani tekmi manj jih ima 46, štiri več od katalonskega tekmeca.