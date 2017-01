Trska po portugalsko

Za štiri osebe potrebujemo 400 g slane sušene trske, oljčno olje, 6 večjih krompirjev, 2 čebuli, 2 lovorova lista, 6 jajc, morsko sol, sveže zmlet poper, peteršilj, 16 razkoščičenih črnih oliv.

Trsko najprej namočimo in razsolimo po navodilih na embalaži. Postopek po navadi traja dva dni in zahteva štiri menjave vode. Torej vsak dan vodo dvakrat zamenjamo. Od tod naprej obstajata vsaj dva recepta. Po prvem namočeno in razsoljeno trsko odcedimo in položimo v kozico, prelijemo z vodo, pristavimo, ko zavre, kuhamo približno 15 minut. Ko postane meso mehko, jo odcedimo, na krožniku razkosamo na manjše koščke in pustimo, da se ohladi. Krompir olupimo in narežemo na tanke kolobarje ali drobne paličice. Spečemo ga v pečici ali ocvremo v manjši količini olja v ponvi ter nato na krožniku popivnamo odvečno maščobo. Iz ponve odlijemo odvečno olje ter nato v njej popražimo čebulo, ki ji dodamo lovorov list. Ko je čebula pražena, lovorov list odstranimo in v ponev stresemo pečen krompir in ribo ter dobro premešamo. V skledi zmešamo jajca, poper in malce soli (po potrebi) ter zlijemo v ponev na ribo, krompir in čebulo, vse skupaj dobro premešamo in kuhamo še toliko časa, da jajca zakrknejo. Tik pred koncem kuhanja dodamo nasekljan peteršilj in črne olive. Po drugem receptu, ki se imenuje bacalhau à Gomes de Sá, značilnem za mesto Porto na Portugalskem, postopamo nekoliko drugače. Najprej si privoščimo ugoden odmerek portovca, če je ravno pri roki. Nato namočeno in razsoljeno trsko narežemo na koščke, ki jih skuhamo. Posebej skuhamo krompir in jajca (najbolje se obnesejo prepeličja), ki naj bodo seveda trdo kuhana. Posebej popražimo tudi ne prav sramežljivo količino čebule in česna. Vse te sestavine po plasteh naložimo v (glineni) pekač, vmes naložimo nekaj (po želji razkoščičenih) črnih oliv in pobrizgamo z oljčnim oljem ter po želji še porinemo v pečico in zapečemo (priporočljivo, ni pa nujno). Postrežemo z ustreznim odmerkom portovca, če ga je še kaj ostalo.