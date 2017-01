Nekatera podjetja poslujejo predvsem na evropskem trgu, druga se osredotočajo na tujino. Nižje cene delnic evropskih podjetij v zadnjem letu so prinesle tudi nižja vrednotenja. Trenutne ravni posameznih delnic se že zdijo zanimive. Vseeno bo tudi letos odločilna predvsem politična retorika glede cen zdravil. Tu prednjačijo ZDA, sledi pa tudi Evropa. Na kratki rok se zdi, da bodo cene zdravil in storitev v ZDA še naprej pod velikim pritiskom. Podobna pa je zgodba tudi v Evropi, kjer so želje po nižjih cenah v praktično vseh državah. Cenovni pritiski so trenutna vrednotenja evropskih farmacevtskih podjetij znižali na zanimive ravni. Kazalnik PE za letošnje in tudi leto 2018 je nekoliko pod dolgoletnimi povprečji. Za letošnje leto pa ostajajo ključni naslednji dejavniki, prevzemna aktivnost, cenovna retorika v ZDA, novi produkti in tudi nova vodstva v nekaterih večjih podjetjih. Evropska farmacevtska podjetja imajo zelo nizko raven dolga. Ob dejstvu, da je organska rast posameznih podjetij omejena, se morajo za nadaljnjo rast obrniti k prevzemom. Tudi letos tako lahko pričakujemo zanimivo prevzemno aktivnost. Pod vprašajem še naprej ostaja politika v ZDA, kjer še ni jasno, kako se bodo lotili »previsokih« cen zdravil. Vseeno glede na lobistični vpliv drastičnih rezov ne gre pričakovati. V letu 2017 bo veliko vlogo odigrala tudi uspešnost plasiranja novih produktov na trg. Kar nekaj večjih evropskih igralcev letos načrtuje pridobitev novih licenc za prodajo novih zdravil. Pomembno vlogo pa lahko odigra tudi menjava direktorja podjetja GSK. 1. aprila se poslavlja dolgoletni šef uprave Sit Andrew Witty. Na njegovo mesto pride Emma Walmsley. Njena preteklost nakazuje, da lahko GSK pod njenim vodstvom postane zelo prevzemno naravnan. Vodstvo uprave se menja tudi v Novo Nordisku.

Vidimo, da evropski farmacevtski sektor tudi letos čaka zahtevno leto. Nekatere delnice so že vrednotene atraktivno, nekatere pa čakajo težke naloge. Neznanka ostajajo ZDA, kjer lahko razjasnitev nekaterih vprašanj pozitivno vpliva na cene posameznih delnic v EU.