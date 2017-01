»Kaj bo, če bo, ko bo…?« V tem stavku je strnjena problematika, ki je zadnje dni postala osrednja tema v hrvaških medijih in spletnih klepetalnicah. V javnost je namreč pricurljala informacija, da na ministrstvu za obrambo preučujejo možnost ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka, ki so ga odpravili leta 2008, eno leto pred uradnim vstopom v vojaške strukture severnoatlantskega zavezništva (Nato).

Stara zamisel

Čeprav so se na obrambnem ministrstvu šele lotili dela in bodo analize prednosti in slabosti naborništva, njegove cene in realizacije nared šele prihodnje leto in morebitna uvedba obveznega služenja vojaškega roka ne bo prišla na vrsto pred letom 2019, se je vnela vroča razprava o potrebi takšnega ukrepa za krepitev nacionalne varnosti.

Zamisel sicer ni nova. Njena avtorica je predsednica Hrvaške Kolinda Grabar - Kitarović, ki je potrebo po takšnem zagotavljanju dovolj številne in za obrambo države vojaško usposobljene populacije zagovarjala že ob prevzemu predsedniškega mandata pred dvema letoma, čeprav je bila kot ministrica za evropske integracije nekaj let pred tem zagovornica izključno profesionalne vojske. Toda vlada Zorana Milanovića ni imela posluha za tovrstne reforme, vlada Tihomirja Oreškovića pa je bila na oblasti le slabega pol leta. Kaže, da je v vladi Andreja Plenkovića več razumevanja za predsedničino videnje. Strokovnjaki se sicer strinjajo, da je sedanjih 16.000 profesionalnih vojakov premalo za uspešno obrambo in da je treba ustvariti »kakovostno rezervo«. Obstoječe prostovoljno plačano (300 evrov) služenje oziroma usposabljanje, ki traja 12 tednov, po mnenju nekaterih strokovnjakov ne zagotavlja dovolj velikega števila kakovostnih rezervistov, saj se je v letih od 2008 do 2017 za vojaško suknjo odločilo 5783 mladih Hrvatov (od tega 600 žensk).

Drugi menijo, da je sedanja oblika cenejša in da bodo v nekaj letih dobili dovolj rezervistov, še posebno če jim nekoliko dvignejo nadomestila in če nekoliko dvignejo vojaške plače, saj bi se mnogi prostovoljci po koncu usposabljanja prijavili za redno vojaško službo.