Vozila morajo biti od jutri naprej opremljena le še z vinjetami z letnico 2017. Kazen za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne vinjete znaša 300 evrov, za tiste, ki z vinjetami sleparijo in jih prenašajo iz enega avtomobila na drugega, pa 500 evrov.

V prvem, decembrskem mesecu prodaje letošnjih vinjet so po podatkih Družbe za avtoceste RS (Dars) vozniki kupili 508.000 vseh vrst vinjet ali šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Med njimi okrog 148.000 letnih vinjet za osebna vozila, kar je deset odstotkov več kot decembra 2015. Za 13 odstotkov je bila v primerjavi z letom prej boljša tudi prodaja letnih vinjet za kombinirana vozila. Prodali so jih skoraj 10.000. Decembrska prodaja vinjet je tako skupno v blagajno Darsa prinesla 5,4 milijona evrov ali 200.000 evrov več kot decembra 2015. Podatke o januarski prodaji na Darsu še čakajo, je pa glede na statistične podatke minulih let jasno, da vozniki največ letnih vinjet kupijo prav januarja. Letno vinjeto za avtomobil je lani namreč uporabljalo 776.000 voznikov osebnih avtomobilov, 47.500 voznikov kombiniranih vozil in 1900 motoristov.

4,4 milijona tedenskih vinjet Največ voznikov se sicer odloča za nakup tedenskih vinjet, povpraševanje po njih naraste čez poletje, ko Slovenijo na poti na dopust prečkajo številni tujci. Takšnih so lani prodali kar 4,4 milijona, veliko večino za osebna vozila. Skupno so lani na Darsu prodali 6,6 milijona vinjet, njihova skupna vrednost je znašala 170 milijonov evrov. Nekaj milijonov so dodatno zaslužili s kaznimi, saj so lani cestninski nadzorniki ujeli skoraj 57.000 kršiteljev, v letošnjih prvih treh tednih januarja pa dodatnih 2200. Medtem ko prodaja vinjet narašča, se na drugi strani vrstijo pobude o izvzemu nekaterih cest iz sistema cestninjenja. Najglasnejša s pobudami sta trenutno obalna župana Igor Kolenc in Boris Popovič, ki se zavzemata za brezplačno vožnjo skozi predor Markovec, kot alternativo pa Darsu predlagata možnost uvedbe cenejših lokalnih vinjet. Z njimi bi si vozniki zagotovili vožnjo zgolj po določenih odsekih avtocest in hitrih cest. Kot takšni se poleg obalne hitre ceste najpogosteje omenjata ljubljanska in mariborska obvoznica.

Lokalna vinjeta? O usodi lokalnih vinjet bo več znanega proti koncu tedna, ko na Darsu pričakujejo rezultate 73.000 evrov vredne študije o možnosti njihove uvedbe. V njej se Dars ni omejil zgolj na primer obalne hitre ceste, temveč od pripravljalcev pričakuje odgovor za vsa območja, kjer lokalno prebivalstvo in turisti določen odsek avtoceste ali hitre ceste uporabljajo tako pogosto, da bi bilo smiselno uvesti lokalno vinjeto. Dars je študijo naročil na pobudo ministrstva za infrastrukturo, zato bo o izsledkih najprej seznanil ministrstvo, nato pa tudi javnost. Spomnimo, prav minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je lanskega avgusta pred predorom Markovec prebivalcem Obale obljubil, da se bodo skozenj brez vinjete lahko zapeljali že septembra, čeravno prej tej pobudi ni bil naklonjen. Hitro se je izkazalo, da njegova obljuba tik pred interpelacijo ni bila usklajena s predstavniki Darsa. Slednji ima glede tega več pomislekov, ena od osrednjih bojazni je prav ta, da bi s tem odstopili od načela enakosti za vse in bi se po vzoru Obale vsul plaz podobnih zahtev iz vse Slovenije.

Lani 1000 goljufov Vinjeta mora biti na vetrobransko steklo nameščena s prvotnim lepilom. Poskusi lepljenja vinjete na folijo ali premazovanja s snovmi, ki omogočajo prenašanje vinjete z enega avtomobila na drugega, so kaznivi. Darsovi cestninski nadzorniki so lani odkrili 1000 takšnih kršiteljev. Pogosto pa kršitelji srečo preizkušajo tudi tako, da sicer kupljene vinjete ne nalepijo na steklo in jo potem na bencinskih servisih ali mejnih prehodih poskušajo za nekoliko nižjo ceno prodati drugemu uporabniku.