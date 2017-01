Poleg vsega drugega je šport tudi igra naključij. Če Nemec Felix Neureuther ne bi bil poškodovan, bi včeraj nastopil na paralelnem slalomu v Stockholmu, kjer ne bi bilo njegovega rojaka Linusa Strasserja. Slednji je ponujeno priložnost maksimalno izkoristil in v finalu presenetljivo ugnal Francoza Alexisa Pinturaulta za le štiri stotinke sekunde in tako prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala. V ženski konkurenci se je zmage pričakovano veselila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila v finalu hitrejša od Slovakinje Veronike Velez Zuzulove. Edina slovenska predstavnica v švedski prestolnici Ana Bucik je v osmini finala morala priznati premoč favorizirani Švedinji Fridi Hansdotter.

23-letna Novogoričanka je na koncu zasedla deveto mesto. »Ko sem izvedela, kdo je moja tekmica, mi je bilo jasno, da z lepim smučanjem ne bo šlo. Skušala sem napadati in vmes tako naredila tudi kakšne majhne napake. A sem zadovoljna, da sem se borila in da me Hansdotterjeva ni lahko premagala. Upam, da bom do naslednje take tekme uspela več trenirati in da bom prišla kakšen krog dlje. Sicer sem pozno izvedela, da grem na to tekmo, ko je Ilka odpovedala svoj nastop. Z izjemo popoldneva pred nastopom se na tekmo nisem uspela pripraviti. A to je posebna disciplina, ki je nihče prav posebej ne trenira, a vseeno kakšna vožnja več ne bi škodila. Je pa to dobra izkušnja. Proti Fridi sem se poskusila zbrati in se ne predati že na startu, kar je glavno,« je povedala Ana Bucik.